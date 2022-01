SSI đạt 11,05% thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trên HOSE năm 2021

(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ qũy và chứng quyền có bảo đảm. Theo đó, quý IV và cả năm 2021, thị phần của Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) lần lượt đạt 10,28% và 11,05%.

Thông tin từ SSI cho biết, dù trải qua không ít những biến động, song kết thúc năm 2021, chỉ số VN-Index đã khép lại ở mốc 1.498,28 điểm, tăng gần 395 điểm (+36%) trong vòng 1 năm. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.560 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với năm trước.

Trong năm 2021 cũng ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục lên tới hơn 56.100 tỷ đồng ngày 19/11. Tính riêng 11 tháng qua đã có hơn 1,3 triệu tài khoản do nhà đầu tư trong nước mở mới, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên hơn 4 triệu, xấp xỉ 4% dân số, tăng hơn 47% so với cuối năm trước.

SSI tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tập trung nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới.

Trước sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, SSI tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tập trung nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới. Song song với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới, sản phẩm – dịch vụ và báo cáo khuyến nghị cho nhà đầu tư. Cũng trong năm 2021, SSI triển khai nhiều chương trình ưu đãi phí giao dịch chỉ 0,15% cho các gia dịch trên thị trường cơ sở và từ 500 đồng/hợp đồng trên thị trường phải sinh, chương trình miễn lãi margin trong 5 ngày, mở tài khoản số đẹp giờ vàng…

Chiến lược trong phát triển dịch vụ chứng khoán của SSI từ đó tiếp tục đi trên 2 chân vững chắc: phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn chứng khoán với đầy đủ kiến thức, kỹ năng; đồng thời đầu tư công nghệ, tăng khả năng tiếp cận kênh chứng khoán, ngày càng đơn giản, nhanh chóng.

Trong quý II, quý III, chứng khoán SSI đã tổ chức 2 chuỗi chương trình về đầu tư chứng khoán trực tuyến bài bản, gây được tiếng vang lớn. Với chiến lược chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, tính riêng trong quý IV, số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tài khoản trong năm 2021 tăng trưởng 69% so với năm 2020. Giá trị giao dịch của SSI trong quý IV/2021 cũng tăng trưởng tích cực, đạt 19% so với quý III và tăng tới 156% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ của Công ty cuối quý IV tiếp tục tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng, tăng tới 4.400 tỷ đồng so với quý trước.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của Công ty Chứng khoán SSI ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng – vượt xa so với kế hoạch năm là 1.870 tỷ đồng và gần gấp đôi so với kết quả 1.558 tỷ đồng của năm 2020. Công ty cũng vừa thắng lớn tại giải thưởng uy tín bậc nhất ngành chứng khoán Asiamoney Broker Poll khi dẫn đầu 27/29 hạng mục, trong đó có nhiều giải quan trọng như “Công ty chứng khoán nội địa tốt nhất Việt Nam", "Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về phân tích và nghiên cứu thị trường", "Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về dịch vụ môi giới", cũng như dẫn đầu tại 2 giải thưởng "Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về dịch vụ quan hệ doanh nghiệp và nhà đầu tư" và "Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam"./.