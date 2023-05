Sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới gây tổn thất về sức khỏe và kinh tế

Hơn 8 triệu ca tử vong vì thuốc lá trên toàn cầu mỗi năm Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho hay, theo WHO, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động.