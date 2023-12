Tăng tốc đến bến đỗ Việt Nam

Rau quả tỷ đô Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Việc ký kết nghị định thư về xuất khẩu dưa hấu là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp truyền thống của Việt Nam. Đến nay Việt Nam có 6 loại trái cây, nông sản xuất khẩu theo hình thức ký kết nghị định thư sang Trung Quốc gồm măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối, khoai lang, dưa hấu. Như đối với sầu riêng, sau khi được ký nghị định thư, thì xuất khẩu loại quả này đã tăng gấp 10 lần. Từ năm 2021 trở về trước, xuất khẩu sầu riêng chỉ khoảng hơn 200 triệu USD/năm. Tháng 7/2022, nghị định thư được ký đưa xuất khẩu sầu riêng năm 2022 sang Trung Quốc đạt 420 triệu USD. Dự kiến, xuất khẩu sầu riêng năm 2023 đạt 2,3 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với năm 2022 và tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11/2023, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã mang về cho Việt Nam 3,4 tỷ USD, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xếp thứ 10 trong số các quốc gia xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc. Riêng nhóm hàng rau quả thì Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước có kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau quả lớn nhất sang thị trường Trung Quốc, sau Thái Lan và Chile.