Tăng xuất siêu hàng hóa, giảm nhập siêu dịch vụ

Xuất siêu hàng hóa giảm mạnh trong khi liên tục nhập siêu dịch vụ Việt Nam đã xuất siêu hàng hóa trong 6 năm liên tục, nhưng năm 2021 so với năm 2020, mức xuất siêu hàng hóa giảm mạnh (4,1 tỷ USD so với gần 20 tỷ USD). Nhập siêu dịch vụ liên tục từ trước đến nay, năm 2021 tăng mạnh so với năm 2020 (trên 15,7 tỷ USD so với gần 10,3 tỷ USD).