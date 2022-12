Tết An Bình 2023: "Hành trình gieo mầm hạnh phúc"

(TBTCO) - Chương trình thiện nguyện Tết An Bình 2023 - “Hành trình gieo mầm hạnh phúc” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) sẽ chính thức khởi hành vào ngày 7/1/2023 tới đây. Đây là năm thứ 14 Tết An Bình được triển khai thực hiện.

Tiếp nối “Hành trình gieo mầm hạnh phúc” tới những nơi mình đặt chân đến, Tết An Bình 2023 sẽ thực hiện trồng 10.000 cây đước và cây phi lao tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây là huyện có đường bờ biển kéo dài, nên có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở khu vực ven biển, cùng với thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, khiến cho nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, mà cả những khía cạnh của cuộc sống đặc biệt là phát triển kinh tế. Tết An Bình 2023: "Hành trình gieo mầm hạnh phúc". Ảnh: Thu Hương Chương trình cũng dự kiến trao tặng 25 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Phú Tân và Tân Thới của huyện Tân Phú Đông và hơn 5 km đường ống nước sạch (nước máy) cho 124 hộ dân 2 xã này, góp phần giảm bớt khó khăn của tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt là trong mùa hạn mặn. 10.000 cây xanh được trồng xuống sẽ góp phần ngăn chặn thiên tai, bão lũ và giảm thiểu các tác hại của việc xâm lấn đất nền tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường hệ thống rừng ngập mặn ven biển. Hoạt động này cũng làm phong phú cho hệ thực vật ven biển, giúp ổn định nguồn sinh kế chính của người dân nơi “đầu sóng ngọn gió”. Chia sẻ về Tết An Bình 2023 và dự án “Xanh An Bình - Xanh Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng giám đốc ABBANK, cho biết: “Đây là dự án hướng tới những giá trị thiết thực và bền vững mà ABBANK đã kiên trì theo đuổi từ khi bắt đầu thành lập, khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Bằng việc từng bước phủ xanh những cánh rừng tại các địa phương trên khắp cả nước, chúng tôi mong muốn chung tay kết nối xã hội để cùng nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới một tương lai tốt đẹp”. Tết An Bình là hoạt động thiện nguyện thường niên đã trở thành truyền thống của ABBANK, được phát động từ năm 2010 với mong muốn mang tết ấm, tết vui đến với những đồng bào khó khăn trên khắp cả nước. Sau 13 năm phát động, đến nay hình thức và cả ý nghĩa của hành trình Tết An Bình đã mở rộng hơn, không chỉ đơn thuần là mang tết ấm no đến với các gia đình nhỏ, mà còn hướng tới ý nghĩa bảo vệ môi trường sống và sinh kế cho người dân. Tết An Bình 2022 đã được ABBANK phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 25.000 cây xanh cho 23 hộ dân và chính quyền xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của xã. Đồng thời, ABBANK cũng trao tặng 30 suất học bổng, với tổng trị giá 450 triệu đồng cho các em nhỏ bị mất cha, mẹ trong dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Song Linh