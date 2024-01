Tết Giáp Thìn 2024: Đồng tiền kỷ niệm hình con Rồng hút khách

(TBTCO) - Những tờ tiền các nước có in hình con Rồng như 2 USD Mỹ, Patacas của Macau hay tiền Bhutan... đang được chào bán khá nhiều trên thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đa dạng các loại tiền kỷ niệm hình con Rồng cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dịch vụ bán các tờ tiền lưu niệm lì xì Tết đang bắt đầu sôi động vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Năm nay là năm Giáp Thìn – tương ứng với con Rồng trong hệ thống 12 con giáp. Theo đó, những tờ tiền các nước có in hình con Rồng đang được chào bán khá nhiều trên thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những tờ tiền này do được ưa chuộng nên giá cũng được đẩy lên khá cao so với giá trị.

Hiện trên thị trường cho thấy phổ biến nhất là tờ 2 USD hình con Rồng 2024 được phát hành tại Mỹ dành cho các thị trường châu Á, giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/tờ. Mặt trước của tờ 2 USD giống tờ 2 USD thông dụng, mặt sau là hình ảnh Tổng thống Thomas Jefferson ở giữa, bên phải và bên trái là hình ảnh 2 con Rồng vàng. Theo quan niệm người phương Đông, số 2 là số may mắn, hạnh phúc do vậy tờ 2 USD cũng có ý nghĩa tương tự. Chính vì thế đầu năm mới, tờ USD mạ vàng in con Rồng được nhiều người săn lùng.

Bên cạnh đó, trên thị trường cũng xuất hiện tờ tiền 2 USD hình con rồng mạ vàng 3D và thần tài 3D, giá 150.000 đồng. Mỗi tờ 2 USD mạ vàng được đặt trong 1 bao lì xì đỏ. Giá bán mỗi tờ tiền kỷ niệm từ 20.000-60.000 đồng tuỳ loại, bán chạy nhất là tiền 2USD dao động từ 80.000 -300.000 đồng, tuỳ vào series tiền.

Để phân biệt tờ 2 USD mạ Rồng vàng thật hay giả, trên tờ tiền khi để dưới ánh nắng mặt trời hoặc đèn soi tia hồng ngoại sẽ thấy hình ảnh bảo an màu đỏ hiện lên, nếu là tờ tiền giả sẽ không thấy hiện tượng này.

Nhận định người tiêu dùng sẽ thắt chặt chi tiêu do kinh tế còn khó khăn, các doanh nghiệp đã thiết kế những giỏ quà Tết Giáp Thìn 2024 phong phú về mẫu mã, giá thành phù hợp và thiết thực hơn.

Cùng với đồng USD, tờ tiền con Rồng 100 hay 1 triệu Patacas của Macau cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Mỗi dịp Tết đến Macau lại cho phát hành tiền hình các con vật biểu tượng cho năm đó. Tiền Patacas Macau có giá từ 10.000-20.000 đồng/tờ, vì giá rẻ nên dễ tiếp cận người mua.

Ngoài ra, tiền hình con rồng Trung Quốc được phát hành bởi những công ty tiền lưu niệm tại Trung Quốc với mục đích làm quà tặng đặc biệt dành cho người tuổi Thìn có giá 20.000 - 25.000 đồng/tờ; tiền con rồng Bhutan do Chính phủ Bhutan in ấn và phát hành giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/tờ.

Đồng xu vàng 12 con giáp, mặt in hình Rồng được phát hành bởi HongKong (Trung Quốc).

Ngoài tiền giấy, một số cửa hàng còn rao bán tiền xu hình Rồng vàng. Theo đó, tiền xu con Rồng mạ vàng Hong Kong được sản xuất với mục đích làm quà tặng, lì xì Tết có giá 50.000 đồng/xu; combo 5 xu giá 200.000 đồng. Loại đồng xu hình con rồng mạ vàng này được làm bằng niken mạ tráng gương, có đường kính 40mm, dày 3mm, nặng 31,1 gram.

Không chỉ trên thị trường truyền thống mà tại các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada… cũng tràn ngập các đơn vị kinh doanh các loại tiền trên với mức giá rẻ hơn khoảng 10-20% kèm bán theo combo. Có cửa hàng chào giá 2 tờ 2 USD mạ vàng con Rồng giá 198.000 đồng/combo kèm cả bao lì xì; 5 tờ tiền Patacas hình Rồng Macau giá 35.000 đồng/combo; đồng xu mạ vàng giá 150.000 đồng/combo 5 chiếc…

Theo ý kiến của một số chuyên gia tài chính ngân hàng, thì các đồng tiền như 2 USD Rồng mạ vàng, đồng Patacas Rồng Macau, đồng vàng Hong Kong… không có giá trị lưu hành, lưu thông trao đổi mà chỉ có ý nghĩa lưu niệm, làm quà tặng, biếu, trang trí hoặc sưu tầm; vì vậy, nếu người tiêu dùng sử dụng tờ tiền này để giao dịch, mua bán là hành vi phạm pháp và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.