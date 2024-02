(TBTCO) - Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa cho biết đã triển khai các giải pháp về kỹ thuật, vận hành, sẵn sàng đáp ứng tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán điện tử liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân cũng ngày càng phổ biến hơn. Cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, số lượng giao dịch chuyển tiền/thanh toán điện tử cũng có sự tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước đó.

NAPAS đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu thanh toán dịp Tết. Ảnh: T.L

Qua ghi nhận của NAPAS, trong tháng 1/2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12/2023 và tăng 58% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1/2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhân sự 24/7 để cung cấp các dịch vụ chuyển tiền/ thanh toán một cách thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cũng như đem lại những trải nghiệm thanh toán cho người dân.

Trong năm 2023, tổng số lượng giao dịch của hệ thống NAPAS tăng hơn 52% và tổng giá trị giao dịch tăng hơn 12% so với năm 2022.

Giao dịch rút tiền trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch trong năm 2023, đến nay tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. /.