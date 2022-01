(TBTCO) - Từ năm 2005, Liên Hợp quốc đã chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hằng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Tai nạn giao thông không loại trừ bất kỳ ai và có thể đến bất kỳ lúc nào. Để hạn chế những rủi ro, các chuyên gia về an toàn giao thông đã chỉ ra một số “quy tắc vàng” để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.