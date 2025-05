Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách để Đà Nẵng tăng trưởng đột phá

(TBTCO) - Chiều ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và lãnh đạo một số vụ, cục thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhằm trao đổi, tháo gỡ về cơ chế chính sách để tạo đà tăng trưởng kinh tế đột phá cho TP. Đà Nẵng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu định hướng nội dung buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Gỡ "nút thắt" kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã báo cáo và đề xuất bổ sung, hoàn thiên dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính sách đất đai; chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy định về đầu tư xây dựng; chính sách hoạt động ngoại hối; chính sách sàn giao dịch chuyên biệt trong Trung tâm tài chính quốc tế; cơ chế miễn, trừ trách nhiệm…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Hồ Kỳ Minh nêu một số đề xuất, kiến nghị tới Bộ Tài chính bao gồm: định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP. Đà Nẵng; tổ chức hội thảo “mô hình/phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;

Tổ chức diễn đàn tài chính Việt Nam thường niên tại Đà Nẵng; thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng; đề xuất chủ trương cho phép bổ sung hoạt động kinh doanh Casino tại dự án quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; dự án nút giao Túy Loan thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…

Bộ Tài chính sẽ đồng chủ trì với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn tài chính Việt Nam thường niên tại TP. Đà Nẵng vào tháng 7/2025, nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính giữa Việt Nam và quốc tế, đồng thời quảng bá Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, tăng cường vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu như một trung tâm giao lưu, hợp tác tài chính.

Sau khi đại diện UBND TP. Đà Nẵng trình bày một loạt các đề xuất, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm và các cán bộ vụ, cục chức năng của Bộ Tài chính giải đáp các kiến nghị, đề xuất liên quan.

Theo Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Bộ Tài chính đã quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc xây dựng thể chế, điều này không chỉ phục vụ phát triển của Đà Nẵng mà còn cho công tác xây dựng thể chế nói chung.

Nhờ tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế kịp thời nên đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP. Đà Nẵng. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, tăng trưởng của TP. Đà Nẵng đều đạt trên hai con số, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy, nếu có cơ chế, chính sách phù hợp và được tháo gỡ kịp thời thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Cũng theo Bí thư thành ủy Đà Nẵng, vừa qua Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo rất quyết liệt, rõ ràng trong việc xây dựng các thể chế, đặc biệt là các thể chế mới nhằm tạo ra sự đột phá. Thành phố sẽ quyết tâm thực hiện thành công, qua đó chứng minh sự quan tâm của trung ương và các bộ, ngành là đúng đắn.

Tích cực triển khai các dự án quan trọng

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, TP. Đà Nẵng đã rất tích cực và chủ động phối hợp với Bộ Tài chính cùng các đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án quan trọng, đặc biệt là xây dựng nghị quyết về trung tâm tài chính.

Để trung tâm tài chính thành công, có ba yếu tố then chốt: cơ chế, chính sách phù hợp; cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động tài chính; tổ chức thực hiện tại địa phương.

Mặc dù các cơ chế, chính sách và thể chế đã được ban hành đầy đủ và rất tốt, việc triển khai thực tế vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt từ các bên liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả và thành công của dự án.

Nhờ sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, quá trình triển khai thực hiện dự án Trung tâm tài chính diễn ra thuận lợi. Quyết sách về xây dựng Trung tâm tài chính đã được thông qua, hiện Bộ Tài chính đang khẩn trương triển khai và báo cáo lên Thủ tướng, trình Bộ Chính trị. Theo chỉ đạo, Bộ Tài chính đang tập trung để bổ sung báo cáo Quốc hội trong đợt 2, kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng với lãnh đạo TP. Đà Nẵng. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng bày tỏ thống nhất với chủ trương của Đà Nẵng về tổ chức hội thảo chuyên đề về Trung tâm tài chính quốc tế theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Hội thảo này rất cần thiết nhằm cung cấp thông tin, tình hình và kinh nghiệm triển khai cho các đại biểu Quốc hội trước khi thảo luận và đưa ra quyết sách.

Bộ trưởng đề nghị, TP. Đà Nẵng cần chủ động nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để tham vấn thêm các tổ chức tư vấn quốc tế, xác định định hướng phát triển riêng cho Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng.

Bộ trưởng cũng thống nhất với việc triển khai kế hoạch xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính sau khi Nghị quyết của Quốc hội thông qua việc điều chỉnh quy hoạch thành phố. Về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, cần rà soát thêm dự thảo, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tất cả vấn đề đều được giải quyết triệt để.

Về triển khai đề án thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, Bộ Tài chính nhất trí cao với việc khẩn trương triển khai theo Nghị quyết 136/2024/QH15. Tuy nhiên, do Hải Phòng cũng đang triển khai khu thương mại tự do lớn, cơ chế của hai khu cần tương đồng, thống nhất với nhau, chỉ khác biệt ở những điểm đặc thù phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa phương.

Vấn đề liên quan đến dự án casino và khu phức hợp tại Đà Nẵng. Bộ Tài chính ủng hộ đề xuất của thành phố và đề nghị Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để chuẩn bị nội dung báo cáo trình Bộ Chính trị, các cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép kinh doanh casino, cũng như thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino.

Bộ trưởng đề nghị TP. Đà Nẵng nghiên cứu, xem xét và thực hiện dự án cảng Liên Chiểu theo thẩm quyền, đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp để khai thác tổng thể cảng. Mục tiêu là biến cảng Liên Chiểu thành cảng trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.