Thêm một doanh nghiệp hóa chất chuẩn bị lên sàn UpCom

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (VAPAC) vừa được chấp thuận cho đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom với mã chứng khoán PAT, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 25 triệu cổ phiếu.

VAPAC là công ty con thuộc CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã Ck: DGC) thông qua công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang – Lào Cai. Ngoài ra, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của DGC và con trai là Đào Hữu Duy Anh đều đang là cổ đông lớn tại VAPAC với tổng tỷ lệ sở hữu là 16,72% cổ phần. Đồng thời, ông Đào Hữu Huyền cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của VAPAC, ông Đào Hữu Duy Anh là thành viên HĐQT.

Ảnh minh họa

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần công ty đạt 1.594,6 tỷ đồng (tăng 27%) và lợi nhuận sau thuế đạt 256,38 tỷ đồng (tăng 203%), lần lượt vượt 20% kế hoạch doanh thu và 184% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Công ty trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 96%, tương đương với số tiền trả cổ tức là 240 tỷ đồng.

Năm 2022, ban lãnh đạo công ty tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao với doanh thu 2.316,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức năm 2022 là trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 200%.

Tuy nhiên, chỉ trong quý I/2022, công ty đã đạt 996,9 tỷ đồng doanh thu (tăng 1,6 lần cùng kỳ) và 348,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 19,7 lần cùng kỳ), hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận năm 2022. EPS đạt 13.160 đồng.

Theo giải trình của công ty, doanh thu quý I tăng do sản lượng tiêu thụ tăng, giá bán sản phẩm tăng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do dịch Covid. Đồng thời, tình hình tài chính được cải thiện, chi phí lãi vay giảm mạnh. Do đó, lợi nhuận sau thuế công ty tăng mạnh so với quý I năm trước.

VAPAC là công ty chuyên sản xuất phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Công ty được thành lập ngày 13/1/2014 với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng. Ngay từ khi mới thành lập, công ty đã bắt tay vào việc đầu tư xây dựng 2 dây chuyền sản xuất phốt pho vàng với công suất thiết kế mỗi dây chuyền là 10.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 506,5 tỷ đồng./.