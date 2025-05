Sáng sớm ngày 27/5, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.940 VND/USD giảm 20 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,83 điểm, giảm 0,18%.

Tỷ giá USD hôm nay, 27-5: Đồng USD tiếp tục trượt khỏi mốc 99. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.743 VND/USD - 26.137 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh giảm. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.700 - 26.090 VND/USD giảm 40 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.700 VND 26.090 VND Vietinbank 25.740 VND 26.100 VND BIDV 25.720 VND 26.080 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.001 VND – 29.843 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.728 VND 30.302 VND Vietinbank 29.057 VND 30.312 VND BIDV 29.054 VND 30.316 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 166 VND – 184 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,9 VND 186,02 VND Vietinbank 177,94 VND 185,94 VND BIDV 177,58 VND 1858,4 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 27/5 tăng 31 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 26/5, giao dịch quanh mốc 26.281 - 26.381 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,83 điểm, giảm 0,18%.

Đồng USD tiếp tục giảm so với nhiều loại tiền tệ khác sau các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế toàn diện.

Trong khi đó, đồng EUR đạt mức cao nhất trong một tháng so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế 50% đối với các lô hàng của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6, trước khi đạt được một thỏa thuận tốt hơn.

Theo đó, đồng EUR đã tăng tới 0,55%, đạt mức 1,1418 USD lần đầu tiên kể từ ngày 29/4. Đồng tiền này đã tăng 0,17% trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 1,1375 USD. Kể từ đầu năm cho đến nay, đồng tiền này đã tăng khoảng 10%.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,39%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2022 và chốt phiên giao dịch tăng 0,15%, đạt mức 1,356 USD.

Đồng Yên và đồng Franc Thụy Sĩ trú ẩn an toàn đã giảm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Đồng USD tăng 0,2% so với đồng Yên Nhật, đạt mức 142,84 và ổn định so với đồng Franc Thụy Sĩ ở mức 0,821 Franc.