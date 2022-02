Thêm một doanh nghiệp xin bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh là đơn vị thứ 2 xin bỏ cọc lô đất 3-9, trúng đấu giá hơn 5.026 tỷ đồng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều 8/12, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan về việc xin bỏ cọc lô đất 3-9 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Ngày 10/12/2021, doanh nghiệp này đã trúng đấu giá lô đất 3-9 với số tiền 5.026 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với giá khởi điểm.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh xin bỏ cọc lô đất 3-9 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: TL.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh vừa được thành lập ngày 24/9/2021, đặt trụ sở tại Yên Phụ, Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Thân Thị Liên (sinh năm 1992). Công ty ban đầu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đến ngày 3/12/2021 tăng vốn lên 200 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lên tiếng về việc xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá ô đất 3-12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để trúng đấu giá khu đất này, thành viên của Tân Hoàng Minh đã bỏ giá 24.500 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ đồng/m2) cao hơn tới 700 tỷ đồng so với Công ty CP Capital One Financial, pháp nhân có mối liên hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, đến nay vẫn chưa nhận được tiền đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp trúng đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021, dù đã quá thời hạn nộp tiền.

Ngày 6/1, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021. Thời hạn bắt đầu được tính từ ngày 7/1. Tính đến hết ngày 7/2 là hết hạn 30 ngày để 3 công ty đóng tiền đợt 1, nhưng cục thuế vẫn chưa nhận được tiền.

Theo quy chế, trong hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo trên, các doanh nghiệp phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất (đợt 1). Trong vòng 90 ngày kể từ khi có thông báo trên, các đơn vị trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại (đợt 2)./.