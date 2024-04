Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhiều chủ thể đã sẵn sàng tái nhập cuộc?

(TBTCO) - Qua khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam khoảng 70% khách hàng, nhà đầu tư đã sẵn sàng "xuống tiền" mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp.

Giao dịch và tỷ lệ hấp thụ đều tăng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức sự kiện công bố báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2024 và dự báo thị trường quý II/2024.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Miền - Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư VARS cho biết, thị trường bất động sản 3 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hàng loạt dự án quy mô hàng trăm đến vài nghìn héc-ta, thậm chí hàng tỷ USD dồn dập được công bố, đề xuất đầu tư. Những dự án mới lần đầu tiên ra mắt trên thị trường cũng tăng mạnh. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng tích cực "làm mới các dự án cũ" nhằm góp phần khuấy động thêm thị trường.

"Điểm chung của các dự án chào sân trong giai đoạn này là pháp lý chuẩn chỉnh, có sự đầu tư mạnh về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm tăng tính thuyết phục với khách hàng, nhà đầu tư" - bà Miền nhấn mạnh.

Về tỷ lệ hấp thụ, toàn thị trường đạt 21%, tăng 4 điểm % so với quý IV/2023 và gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, các dự án mới hoàn toàn đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 51%.

Đưa ra những con số cụ thể, bà Miền cho biết, thị trường bất động sản 3 tháng đầu năm ghi nhận khoảng 30.511 sản phẩm được chào bán. Trong đó, có hơn 4.626 sản phẩm mới. Về giao dịch, thi trường ghi nhận khoảng 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý IV/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Sự kiện công bố báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2024 thu hút đông đảo đại biểu. Ảnh: Mai Tấn

Theo Phó trưởng Ban Xúc tiến đầu tư VARS, có được những kết quả này là nhờ thị trường bất động sản đã xuất hiện đầy đủ "combo" làm bệ phóng cho tiến trình phục hồi. Đơn cử như việc hoàn thiện và thông qua 3 bộ luật có tầm ảnh hưởng nhất tới thị trường hay sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó, quý I/2024 được xem là kỳ "nước rút" của Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành trong nỗ lực "chạy đua" với thời gian, nhằm rút ngắn khoảng chờ đợi các quy định mới trong các bộ luật, thông qua việc nghiên cứu, soạn thảo để trình ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành luật.

Bên cạnh đó, sự quyết tâm của các chủ thể trên thị trường tăng cao, niềm tin khách hàng, nhà đầu tư ngày càng củng cố cũng là động lực rất lớn cho thị trường bất động sản hồi phục, bà Miền cho biết.

Chia sẻ về mức độ sẵn sàng tái nhập cuộc của các chủ thể trên thị trường, đại diện VARS cho biết, từ doanh nghiệp, môi giới đến khách hàng, nhà đầu tư đã có sự chuyển biến tích cực về tâm lý. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp, thị trường ghi nhận 1.035 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ 2023 và gấp 2,3 lần so quý IV năm ngoái. Thị trường cũng có thêm 921 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 98% cùng kỳ. Trong khi đó, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ có 331 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với quý I/2023.

Đất thổ cư đang là “ngôi sao”

Ông Lê Đình Chung, CEO SGO Homes cho biết, hiện 70% chủ đầu tư có sản phẩm đủ điều kiện mở bán cũng đã sẵn sàng bung hàng. Riêng các chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hầu hết vẫn chưa theo kịp tiến trình hồi phục của thị trường. Đối với môi giới bất động sản, đã có 20 - 30% môi giới rời thị trường trong thời gian trước quyết định quay trở lại; 30 - 40% môi giới cho biết sẽ tái nhập cuộc trong quý II/2024 - khi các tín hiệu phục hồi của thị trường rõ nét hơn nữa.

Đối với khách hàng, nhà đầu tư, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhóm đối tượng này đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường. Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn.

Theo ông Chung, so sánh với phân khúc thấp tầng và chung cư, đất nền đang có đà tăng giá tương đối ấn tượng. Đặc biệt, với các thửa đất có giá dưới 2 tỷ đồng tại vùng ven, mức tăng có thể lên tới 40%. Ngược lại, phân khúc thấp tầng chỉ ghi nhận mức tăng giá khoảng 3%. Với căn hộ chung cư, mức tăng cũng chỉ dao động khoảng 5 - 10%.

Thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực trong quý I/2024. Ảnh: T.L

Nhìn nhận sâu hơn về sự thay đổi của giá bán, báo cáo của VARS cho biết, mức giá đất nền dù đã tăng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20 - 30% so với đỉnh “sốt”. Hiện giá bán đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý IV/2023, giá đất hiện đã tăng khoảng 5%. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp, mức tăng còn chạm ngưỡng 10 - 20%.

“Nhiều khu vực chứng kiến lượng giao dịch đất nền tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa. Dẫu vậy, nhà đầu tư vẫn cần giữ thái độ thận trọng, tránh cuốn theo các ‘cơn sốt ảo’ trong bối cảnh thị trường vẫn chỉ đang trong giai đoạn hồi phục. Thậm chí, một số nơi đang có giá tăng một cách vô căn cứ” - ông Chung chia sẻ.

Với phân khúc đất thổ cư tại trung tâm thành phố, nhà đầu tư đang tập trung “rót” tiền vào những thửa có giá khoảng 3 - 5 tỷ đồng. Đối với đất thổ cư vùng ven, “khẩu vị” của người mua lại hướng đến những thửa có giá trên dưới 2 tỷ đồng.

“Giá đất thổ cư hiện tăng giá 5 - 10% so với quý IV/2023. Tại vùng ven Hà Nội và những nơi gắn liền với các khu công nghiệp, mức tăng sẽ cao hơn, rơi vào khoảng 10 - 20%” - các chuyên gia của VARS cho biết.

Đà tăng giá nêu trên là minh chứng cho thấy, đất thổ cư đang là “ngôi sao” trên thị trường địa ốc. Một số doanh nghiệp cho biết lượng giao dịch phân khúc này đang tăng vọt và chạm mức cao chưa từng có trong vòng 3 - 5 trở lại đây.