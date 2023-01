Thị trường chứng khoán 2023 sẽ phát triển thực chất hơn

Giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch tăng hơn 12% Theo số liệu từ UBCKNN, tính đến ngày 28/12/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.015,66 điểm, giảm 32,2%; chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 206,04 điểm, giảm 56,5% so với cuối năm 2021. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến 23/12 đạt 5.278 nghìn tỷ đồng, giảm 32% so với cuối năm 2021, tương đương 62,2% GDP. Giá trị giao dịch bình quân đạt 20.368 tỷ đồng/phiên, giảm 23,4% so với bình quân năm trước.