(TBTCO) - Sau phiên giảm điểm đón chào tháng mới, thị trường chứng khoán Mỹ lại tiếp tục đổ dốc trong ngày 2/3, với chỉ số Dow Jones và S&P 500 có phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ kể từ 5/3.

Trong phiên, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 397 điểm, tương đương 1% và kết thúc ở mức 39.170 điểm. Có lúc chỉ số này mất hơn 500 điểm nhưng sau đó đã phục hồi phần nào.

S&P 500 giảm 0,72% xuống 5.206 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,95%, chốt phiên với 16.240 điểm. Ngày 2/4 là phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ 5/3 đối với hai chỉ số Dow Jones và S&P 500.

Thị trường tiếp tục giảm điểm sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) lõi tháng 2 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, vẫn cách xa lạm phát mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngoài ra, vào ngày 1/4, thước đo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã mở rộng trong tháng 3, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022.

Ông Greg Bassuk, CEO của AXS Investments, nhận định rằng “dữ liệu lạm phát nóng liên tiếp và hoạt động chốt lời” là nguyên nhân khiến chứng khoán đi xuống. Với “mức tăng trưởng đáng kể trong quý I … thị trường sẽ phải điều chỉnh một chút. Mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ là lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn”.

Ông Sarat Sethi, đối tác quản lý tại Douglas C. Lane & Associates, không hề bất ngờ trước đợt bán tháo và gọi đó là “sự điều chỉnh tự nhiên” sau khi cổ phiếu tăng giá nhanh chóng.

Cổ phiếu Tesla sụt 4,9% trong phiên 2/4 sau khi công ty công bố số lượng xe bàn giao đáng thất vọng trong quý I. Tesla đã bàn giao được 386.810 xe trong quý I/2024, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với dự báo trung bình của các nhà phân tích là 457.000 chiếc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, số lượng xe bàn giao của Tesla giảm so với cùng kỳ.

Quý II của chứng khoán Mỹ khởi đầu gian nan khi một số dữ liệu công bố ngày 01/04 cho thấy kinh tế vẫn mạnh, đẩy lợi suất trái phiếu và giảm xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 6/2024. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 28/11, trong khi giá dầu chạm mức đỉnh 5 tháng, qua đó càng gây thêm áp lực lạm phát.

