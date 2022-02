Thị trường chứng khoán vẫn đang được định giá hấp dẫn so với các nước trong khu vực

(TBTCO) - Các công ty chứng khoán đưa ra nhận định tích cực đối với thị trường chứng khoán trong bối cảnh hoạt động kinh tế đã được khôi phục hoàn toàn nhờ gia tăng mức độ thích ứng với chiến lược sống chung với dịch Covid-19 và tiêm phòng vắc-xin.

Định giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hấp dẫn

Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro bao gồm các biến chủng Covid mới, sự thay đổi trong định hướng chính sách tiền tệ và tài khóa toàn cầu, nợ xấu, và lạm phát. Do vậy, thị trường chứng khoán vẫn sẽ gặp nhiều biến động hơn trong năm 2022.

Đưa ra mức định giá P/E theo phương pháp thống kê lịch sử, Mirae Asset cho rằng giá P/E của VN-Index đã điều chỉnh đáng kể từ mức trung bình 10 năm cộng 1 độ lệch chuẩn (P/E 17,3 lần) xuống còn 16,7 lần, tuy nhiên vẫn cao hơn mức trung bình 10 năm là 14,9 lần.

Đặc biệt, theo thống kê P/E của các chỉ số trong 1 năm gần nhất, Mirae Asset nhận định các cổ phiếu vốn hóa lớn (đại diện chỉ số VN30) đang giao dịch ở mức thấp và tương đối hấp dẫn hơn nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (đại diện là VN70), cũng như thị trường chung (đại diện là VN-Index).

Ảnh minh họa

Qua thống kê kết quả kinh doanh năm 2021, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE (228 trong tổng số 405 công ty đã công bố) tăng trưởng khoảng 39% so với cùng kỳ.

Theo ước tính của Mirae Asset, tăng trưởng EPS năm 2021 của cả sàn HOSE cũng khoảng 39%, năm 2022 được kỳ vọng đạt gần 19%. Theo đó, công ty chứng khoán này dự phóng các ngành chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, phần mềm và dịch vụ, bất động sản sẽ có mức tăng trưởng cao hơn thị trường chung trong năm 2022.

Với kỳ vọng EPS thị trường kỳ vọng tăng trưởng 28,6%, Mirae Asset giữ nguyên mức dự phóng kịch bản cơ sở cho VN-Index ở mức 1.700 điểm, tương ứng với mức P/E hợp lý khoảng 16 lần và mức tăng trưởng năm 2020-2022 của EPS khoảng 28%.

So sánh tương quan với các thị trường trên thế giới và thị trường trong khu vực, Mirae Asset đánh giá thị trường Việt Nam đang được giao dịch ở mức P/E tương đối phù hợp với mức ROE cao. Mức P/E giao dịch hiện tại của VN-Index dù cao hơn các thị trường cận biên và mới nổi, nhưng thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, và Philippines.

Tuy nhiên với triển vọng hồi phục kinh tế và tăng trưởng EPS cao, công ty chứng khoán này cho rằng khả năng Việt Nam vẫn duy trì được mức ROE cao.

"Theo thống kê, EPS của VN-Index được kỳ vọng tăng trưởng 19% YoY trong năm 2022, cao hơn hầu hết các thị trường khác trong khu vực, ngoại trừ Philippines. Tuy nhiên, dù kỳ vọng mức tăng trưởng EPS của Philippines (PCOMP) trong năm 2022 lên đến hơn 31%, thì mức EPS năm 2022 dự phóng vẫn thấp hơn 4% so với thời điểm trước dịch. Do vậy, chúng tôi tin rằng thị trường Việt Nam vẫn đang được định giá tương đối hấp dẫn so với nhiều thị trường khác trong khu vực"- báo cáo của Mirae Asset cho biết.

Những nhóm ngành triển vọng

Trong khi đó phân tích về cơ hội của các nhóm ngành, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) lưu ý rằng cơ hội năm 2022 sẽ phân hóa rõ nét và có nhiều rủi ro tiềm tàng tại các nhóm cổ phiếu đã ở vùng định giá cao. Do vậy, việc lựa chọn đúng cổ phiếu, doanh nghiệp để đầu tư sẽ là bài toán đặt lên hàng đầu.

Theo ước tính, khi giải ngân đầu tư công tăng thêm 1% thì GDP tăng 0,058%. Như vậy, việc đẩy nhanh đầu tư công kỳ vọng là động lực tăng trưởng GDP và là tiền đề giúp các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng được hưởng lợi trong thời gian tới.

Dự báo cán cân thương mại, Agriseco Research nhận định với sự mở cửa trở lại và phục hồi kinh tế trên toàn cầu, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư trong năm 2022. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam kỳ vọng vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022 như dệt may; xơ sợi; cao su; gỗ; thủy sản.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhiều dư địa để triển khai các gói kích thích hỗ trợ nền kinh tế, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên nhiều ngành nghề trong xã hội. Nhìn trên thế giới, sau khi Chính phủ các nước tung ra các gói hỗ trợ, chỉ số chứng khoán tại các quốc gia trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc đều bật tăng mạnh mẽ.

Agriseco Research cho rằng dự báo nhóm bán lẻ, dầu khí, tiêu dùng, khu công nghiệp, xuất khẩu sẽ tiếp đà hồi phục. Việc đẩy mạnh đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng ở các nhóm bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng. Ngoài ra, nhóm ngân hàng và chứng khoán dự báo duy trì tăng trưởng khi cầu tín dụng tăng mạnh và NIM ổn định. Báo cáo dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường năm 2022 đạt khoảng 25% - 30% so với cùng kỳ, với động lực từ nhóm vốn hóa lớn, bất động sản và ngân hàng.

Từ đây, Agriseco Research dự báo chỉ số VN-Index năm 2022 có thể chạm mốc 1.600 - 1.700 điểm. Dòng tiền mạnh mẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán, số lượng tài khoản mở mới tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022. Đồng thời, triển vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi, ra mắt các sản phẩm mới như T0, phái sinh, bán khống.

Tuy nhiên, Agriseco cũng chỉ ra một số rủi ro liên quan đến đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới có thể làm chậm quá trình "bình thường mới". Yếu tố lạm phát nhích tăng và có thể sẽ nâng lãi suất vào cuối năm 2022 sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đã hồi phục. Đặc biệt, báo cáo đánh giá mặt bằng định giá của một số nhóm cổ phiếu đang ở mức cao hơn nhiều lần so với triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp./.