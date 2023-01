Thị trường hàng hóa mua sắm ngày 3 Tết đã sôi động trở lại

(TBTCO) - Mùng 3 Tết Quý Mão, hoạt động mở bán rau quả tươi, thực phẩm tại các chợ truyền thống và một số siêu thị đã trở lại phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hoạt động cung ứng và mua bán xăng dầu được đảm bảo trong ngày tết...

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong những ngày tết, giá cả hàng hóa thiết yếu ổn định. Tại các thành phố lớn, điển hình như Hà Nội, một số trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa từ ngày mùng 1 Tết để phục vụ người dân. Do đầu năm, nhân dân chủ yếu đi lễ chùa và đi chơi tết nên hoạt động mua bán hàng hóa vẫn còn rất ít.

Nhiều siêu thị tại Hà Nội đã mở cửa trở lại từ ngày mùng 2 tết. Ảnh: Hải Anh

Đến ngày Mùng 3 tết đã có thêm một số trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi mở cửa bán hàng trở lại như: Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của Central Retail mở cửa từ 10h-22h, hệ thống siêu thị Aeon mở cửa bình thường từ 8h-22h, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op mở cửa trong buổi sáng, MM Mega Market mở cửa hoạt động bình thường... Giá các mặt hàng tại các siêu thị nhìn chung ổn định so với trước tết.

Tại các chợ, một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm tại các đền, chùa và bắt đầu bán rau xanh, cá, thịt trở lại nên các mặt hàng được tiêu thụ trong ngày hôm nay chủ yếu là các mặt hàng như rau xanh, thủy sản, hoa, quả tươi, bánh kẹo phục vụ việc cúng lễ. Giá các mặt hàng này tương đương so với thời điểm sát tết.

Giá một số hàng hoá thiết yếu tại các siêu thị ổn định, cụ thể như sau: Mặt hàng lương thực giá ổn định: giá các loại gạo tẻ thường từ 16.000 - 20.000đ/kg; gạo chất lượng cao từ 25.000 - 42.000 đ/kg. Mặt hàng thực phẩm: giá thịt lợn loại ngon (sườn non, ba chỉ, nạc vai đầu giòn, thăn) ở mức 150.000 - 220.000 đồng/kg; thịt loại 2 như sấn mông, sấn vai, dao động ở mức 130.000 - 150.000 đồng/kg; giá gà ta làm sẵn của CP dao động phổ biến từ: 90.000 - 110.000đ/kg; giá gà công nghiệp (làm sẵn) dao động khoảng 60.000 - 70.000 đ/kg; thịt bò thăn dao động từ 315.000 - 350.000đ/kg.

Thực phẩm chế biến: Giá giò lụa phổ biến 150.000 - 220.000 đ/kg; giò bò 250.000 - 280.000 đ/kg; lạp xưởng vissan: 180.000 - 230.000 đ/kg tùy chủng loại. Mặt hàng công nghệ thực phẩm: đường bán lẻ ở mức 26.000 - 30.000 đ/kg; dầu ăn: 60.000 - 65.000 đ/lít, bia lon Tiger từ 360.000 - 370.000đ/thùng; Cocacola 180.000 - 190.000đ/thùng; bia lon Sài Gòn giá 280.000 - 350.000 đ/thùng (tùy loại). Hoa, quả các loại: Táo nhập khẩu 70.000 - 200.000 đ/kg (tùy loại), xoài cát chu: 50.000 - 60.000 đ/kg, bưởi hồng da xanh 60.000-70.000 đ/kg; cam canh 55.000 - 70.000 đ/kg…

Phóng viên TBTCVN đã ghi lại và xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động mua sắm tiêu dùng của người dân Hà Nội trong ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023.