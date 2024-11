(TBTCO) - Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối phân hóa trong phiên giao dịch hôm qua (20/11). Đóng cửa, chỉ số thị trường hàng hóa MXV-Index tăng nhẹ 0,11% lên 2.186 điểm, nối dài chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, đáng chú ý, giá 2 mặt hàng cà phê Arabica leo đỉnh cao nhất kể từ năm 2011 và Robusta trở lại mức cao nhất trong hơn một tháng do lo ngại về nguồn cung từ Brazil và Việt Nam.

Giá 2 mặt hàng cà phê đồng loạt tăng vọt trong phiên hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê thế giới tăng vọt do lo ngại nguồn cung

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp, nổi bật nhất là sự trở lại của hai mặt hàng cà phê.

Giá 2 mặt hàng cà phê đồng loạt tăng vọt trong phiên hôm qua nhờ hỗ trợ chính từ lo ngại về vấn đề nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam. Theo đó, giá cà phê Arabica tăng 4% lên hơn 6.400 USD/tấn, thiết lập mức đỉnh mới kể từ năm 2011; giá cà phê Robusta tăng 3,05% lên gần 4.800 USD/tấn, trở lại mức cao nhất trong hơn 1 tháng.

Tại Brazil, lượng mưa liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4, gây hại cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa quan trọng và làm giảm triển vọng cho vụ mùa cà phê Arabica 2025 - 2026.

Hãng tư vấn StoneX, dự đoán sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2025 - 2026 giảm 0,4% so với vụ hiện tại do ảnh hưởng của khô hạn kéo dài trong giai đoạn ra hoa. Cụ thể, sản lượng cà phê Arabica vụ 2025 - 2026 của quốc gia Nam Mỹ giảm 10,5% so với vụ trước, về còn 40 triệu bao loại 60kg.

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Hải quan, khối lượng cà phê xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11 của nước ta chỉ có 20.933 tấn, giảm lần lượt 45% và 3% so với cùng kỳ năm 2023 và 15 ngày đầu tháng 10/2024. Thông thường các năm trước, khối lượng xuất khẩu tháng 11 tăng dần khi nông dân đã bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ. Tuy nhiên, số liệu năm nay đã phản ánh hiện tượng khác thường. Thị trường lo ngại sản lượng cà phê vụ mới đẩy ra thị trường muộn hơn bình thường khiến thiếu hụt nguồn cung chung, từ đó tạo hỗ trợ với giá.

Hơn nữa, trong những niên vụ gần đây, sản lượng cà phê Việt Nam liên tục suy giảm do thời tiết khắc nghiệt. Nhiều tổ chức dự báo sản lượng niên vụ 2024 - 2025 có thể giảm 10-15%, ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu. Hiện nay, dù đang trong giai đoạn thu hoạch chính vụ nhưng ngành cà phê Việt Nam vẫn đối mặt với rủi ro từ hiện tượng La Nina dự kiến xuất hiện trong những tháng cuối năm, có thể gây mưa lớn làm gián đoạn thu hoạch và giảm sản lượng.

Giá kim loại quý quay lại đà giảm do áp lực từ đồng USD

Theo MXV, thị trường kim loại diễn biến tương đối phân hóa trong ngày hôm qua. Đối với kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim đồng loạt giảm trở lại do sự chèn ép của đồng USD. Trong đó, giá bạc giảm 0,82% về 31 USD/ounce. Giá bạch kim quay đầu giảm 1,31% xuống mức 965,8 USD/ounce, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trước đó.

Trong phiên hôm qua, giá kim loại quý vẫn được hưởng lợi do căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Ukraine đã bắn tên lửa do Anh và Mỹ chế tạo vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022. Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng Nga - Ukraine, đồng thời có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa Phương Tây và Nga.

Tuy vậy, đồng USD mạnh lên đã gây áp lực mạnh lên giá kim loại quý, lấn át đi vai trò trú ẩn. Chỉ số Dollar Index đã phục hồi sau ba phiên giảm liên tiếp và quay trở lại vùng cao nhất một năm, chốt phiên tăng 0,45% lên 106,68 điểm. Giới đầu tư tiếp tục đổ xô đi mua đồng bạc xanh theo làn sóng "Trump trade" và do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giữ lãi suất cao lâu hơn. Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME Group cho thấy kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm đáng kể, với tỷ lệ đặt cược hiện ở mức 55,7%, giảm so với mức 82,5% chỉ một tuần trước.

Đối với kim loại cơ bản, giá quặng sắt giảm mạnh nhất nhóm khi giảm 0,26% về 101,03 USD/tấn. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc vẫn còn yếu kém, việc Chính phủ nước này không đưa ra các chính sách kích thích kinh tế mới đã làm giới đầu tư thất vọng, kéo dòng tiền tiếp tục rời khỏi thị trường.

Vào hôm qua (20/11), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm ở mức 3,1%, LPR kỳ hạn 5 năm (áp dụng đối với các khoản vay đầu tư dài hạn như vay mua nhà, các khoản thế chấp), giữ nguyên ở mức 3,6%.

Tạo thêm áp lực lên giá, các nhà phân tích của công ty phân tích BMI, một bộ phận của Fitch Solutions, đã đưa ra dự báo giá quặng sắt sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu kém tại thị trường tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc. Giá quặng sắt trung bình năm 2025 dự kiến sẽ đạt 100 USD/tấn, giảm từ mức trung bình 104 USD/tấn của năm 2024. Trong trung hạn, BMI dự báo giá quặng sắt sẽ giảm xuống còn 78 USD/tấn vào năm 2033.