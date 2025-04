(TBTCO) - Giá gạo Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, giá gạo của Thái Lan vẫn ổn định ở mức "đáy" trong hơn hai năm và giá gạo của Việt Nam tăng nhẹ so với tuần trước.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà máy ở Hyderabad, Ấn Độ.

Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện được chào bán ở mức 395 - 401 USD/tấn, giảm so với mức 403 - 410 USD/tấn của tuần trước đó. Một thương nhân tại New Delhi cho biết, người mua đang đặt hàng với tốc độ chậm hơn, thậm chí một số còn trì hoãn mua do giá vẫn trong xu hướng giảm. Từ đầu tháng Ba, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu gạo 100% tấm sau khi áp dụng lệnh cấm từ tháng 9/2022.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được bán với giá 405 USD/tấn, bằng với giá của tuần trước. Các thương nhân cho rằng giá gạo tuần này không biến động do nhu cầu yếu và ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Một thương nhân ở Bangkok chia sẻ, thị trường khá trầm lắng. Ông nhận định, sự cạnh tranh gay gắt của gạo Ấn Độ và Việt Nam có thể khiến các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan gặp khó khăn trong năm 2025.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo 5% tấm đang được chào bán ở mức 400 USD/tấn, tăng so với mức 394 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long dự báo, giá gạo có thể duy trì ở mức này trong vài phiên tới trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Trong khi đó, Chính phủ Bangladesh đang có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm, nhằm thúc đẩy thương mại. Theo giới chức nước này, Bangladesh – quốc gia sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới – chủ yếu tiêu thụ nội địa, nhưng động thái mới có thể giúp nước này gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

Thị trường nông sản Mỹ

Cánh đồng lúa mì ở gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ.

Giá lúa mỳ trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã chạm mức thấp nhất của 7 tháng, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu kém sôi động và dự báo thời tiết thuận lợi hơn tại một số vùng trồng lúa mỳ của Mỹ. Tương tự, giá ngô và đậu tương cũng giảm, do áp lực bán ra và kỳ vọng diện tích gieo trồng ngô tại Mỹ năm nay sẽ tăng, cùng với triển vọng một mùa bội thu đậu tương tại Brazil ngày càng rõ rệt.

Trong phiên giao dịch ngày 28/3, giá lúa mỳ vụ Đông đỏ mềm giao tháng 5/2025 giảm 9 xu Mỹ, xuống còn 5,23 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 5/2025 giảm 4,75 xu Mỹ, dừng ở mức 4,4525 USD/bushel và giá đậu tương giao tháng 5/2025 giảm 3,5 xu Mỹ, xuống 10,1325 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Đáng chú ý, một thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn nhằm tiến tới lệnh ngừng bắn tại Biển Đen đang tạo áp lực lên thị trường lúa mỳ thế giới, do làm tăng kỳ vọng về hoạt động xuất khẩu lúa mỳ từ Nga và Ukraine sẽ suôn sẻ hơn.

Theo báo cáo khảo sát các nhà phân tích thị trường của hãng tin Reuters, diện tích gieo trồng ngô của nông dân Mỹ ước đạt 94,361 triệu mẫu Anh (1 mẫu Anh tương đương khoảng 4.047 m2) trong năm nay, tăng so với mức 90,594 triệu mẫu Anh của năm 2024.

Theo dự báo của công ty tư vấn Agroconsult, nông dân Brazil dự kiến thu hoạch kỷ lục 172,1 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2024/2025. Chính triển vọng nguồn cung dồi dào từ quốc gia xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới này đã đẩy giá đậu tương đi xuống.

Thị trường ngũ cốc tuần này khá trầm lắng, khi các thương gia đang chờ đợi Chính phủ Mỹ công bố chi tiết về kế hoạch áp thuế quan diện rộng từ ngày 2/4, cũng như đề xuất áp phí cảng đối với các tàu do Trung Quốc sản xuất.

Thị trường cà phê thế giới

Nông dân thu hoạch cà phê tại Espírito Santo, Brazil.

Trong phiên giao dịch ngày 28/3, giá cà phê thế giới biến động trái chiều trên hai sàn giao dịch London và New York. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 giảm 14 USD/tấn, hiện ở mức 5.337 USD/tấn, trong khi giá cà phê hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 7 USD/tấn, ở mức 5.354 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 1,15 xu Mỹ/pound, hiện ở mức 379,95 xu Mỹ/pound và giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 7/2025 tăng 1,45 xu Mỹ /pound, đứng ở mức 376,40 xu Mỹ /pound (1 pound = 0,4535 kg).

Đà suy yếu của đồng USD là một trong những nguyên nhân chính tác động đến giá cà phê của tuần này. Bên cạnh đó, sau hai ngày giảm giá liên tiếp, các nhà giao dịch cũng hạn chế bán ra.

Thị trường cà phê đang tập trung theo dõi tình hình thời tiết tại Brazil, nơi lượng mưa thấp hơn dự kiến có thể ảnh hưởng đến vụ mùa sắp tới và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dự trữ toàn cầu.

Tại Việt Nam, giá cà phê ngày 29/3 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với mức giá của ngày 28/3. Hiện giá cà phê trung bình đang ở quanh mốc 132.000 đồng/kg.