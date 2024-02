Thị trường rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

(TBTCO) - CPI tháng 3/2023 giảm 0,23% so với tháng trước và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đã được dự báo từ trước và không nằm ngoài kịch bản lạm phát đã dự kiến, dù đây là mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, trong tháng này lạm phát không biến động do giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu ổn định.