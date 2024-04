Thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Giá thuê và tỷ lệ lấp đầy đang tăng cao

Trong khi đó ở Hà Nội, mức tăng giá thuê có phần chậm hơn so với TP. Hồ Chí Minh, với mức giá thuê trung bình hạng A đạt 29,2 USD/m2/tháng, tăng 0,7% so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá thuê hạng B không có sự thay đổi theo quý, vẫn ở mức 14,5 USD/m2/tháng. Giá thuê hạng A tăng lên do có một dự án ở khu vực trung tâm nâng cấp lên để đạt chứng chỉ LEED Platinum và một dự án khác ở khu vực phía Tây ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt.