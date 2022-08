(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/8, nắng vẫn duy trì trên khắp các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nắng nóng. Chỉ số tia UV ở mức từ cao đến rất cao.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Về chỉ số tia UV (tia cực tím), trong ngày 31/8, tại các tỉnh thành cả nước đều đạt mức 8-10. Đặc biệt một số tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang có thể đạt giá trị cực đoan. Thời gian tia UV ở mức nguy hiểm nhất từ 10 giờ - 14 giờ, khi có việc phải ra ngoài hoặc làm việc ngoài trời, người dân cần chú ý che chắn để tránh tổn thương da.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.