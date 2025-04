(TBTCO) - Dữ liệu công bố ngày 11/4 cho thấy thành phố Seoul của Hàn Quốc đã bị sụt hạng mạnh trong danh sách 50 thành phố giàu có nhất thế giới năm 2024, do đồng won mất giá so với USD và tình trạng di cư của các triệu phú có giá trị tài sản ròng cao.

Lễ hội hoa Anh đào lớn nhất Thủ đô Seoul luôn là điểm đến hấp dẫn của người dân Xứ sở Kim Chi. Ảnh: Anh Nguyên

Phóng viên tại Seoul dẫn báo cáo thường niên do công ty tư vấn đầu tư di cư Henley & Partners phối hợp với công ty phân tích dữ liệu New World Wealth cho biết, tính đến tháng 12/2024, Seoul có khoảng 82.500 triệu phú, giảm 16,5% so với năm 2023. Theo đó, thành phố này lùi 5 bậc, xuống vị trí thứ 24 trong bảng xếp hạng, đánh dấu mức giảm mạnh nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, thành phố New York và khu vực Vịnh San Francisco của Mỹ giành 2 vị trí dẫn đầu, với lần lượt 384.500 triệu phú và 342.400 triệu phú. Thành phố Tokyo của Nhật Bản đứng thứ ba với 292.300 triệu phú, tiếp đến là đảo quốc Singapore với 242.400 triệu phú.

Báo cáo định nghĩa triệu phú là người sở hữu khối tài sản có thể đầu tư trên 1 triệu USD, không bao gồm bất động sản. Các tài sản như cổ phiếu giao dịch công khai, tiền mặt và tiền kỹ thuật số được tính vào tổng giá trị tài sản.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm vị thế của Seoul là do đồng won mất giá mạnh và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong nước. Cuối năm 2024, đồng won mất 14% giá trị so với một năm trước đó, giao dịch ở mức 1.472,5 won đổi 1 USD. Chỉ số chứng khoán KOSPI cũng giảm 10% trong cùng kỳ. Ngoài ra, làn sóng di cư của các triệu phú có giá trị tài sản ròng cao cũng được xem là yếu tố làm giảm số lượng triệu phú tại Seoul.

Trước đó, trong báo cáo công bố vào tháng 8 năm ngoái, Henley & Partners và New World Wealth cho biết Hàn Quốc đứng thứ 4 về dòng tiền ròng của các triệu phú theo quốc gia, với 1.200 người giàu rời khỏi đất nước, đứng sau Trung Quốc, Anh và Ấn Độ./.