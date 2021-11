(TBTCO) - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast (VinFast) - đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Chevrolet tại Việt Nam, về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Chevrolet Spark Van.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) cho biết, VinFast thực hiện chương trình thu hồi để kiểm tra, thay thế thảm sàn và các chi tiết kim loại có khả năng bị ăn mòn trên xe Chevrolet Spark Van do công ty sản xuất và lắp ráp, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015, với số lượng 2.853 xe.

Trên các xe trong diện ảnh hưởng, các chi tiết kim loại dưới thảm sàn xe như: khung xương ghế, ray ghế, giá lắp dây đai an toàn, cần gạt nắp bình xăng có thể bị ăn mòn. Nếu việc ăn mòn xảy ra nghiêm trọng tại một số vị trí như khóa dây đai an toàn, ray ghế sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ người ngồi trong xe trong tình huống va chạm do độ bền vật liệu của các chi tiết bị giảm.

Nguyên nhân được xác định là do trải thảm sàn có chứa thành phần hoá học (Bromine), dưới điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cao của khí hậu Việt Nam có thể bị oxy hóa. Việc ăn mòn này có thể diễn biến nhanh hơn nếu chi tiết kim loại tiếp xúc với thành phần hóa học có trong thảm trải sàn gây nên những hư hại cho các linh kiện và ảnh hưởng đến an toàn cho xe.

Cục CT&BVNTD cho biết thêm, chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Chevrolet Spark Van được thực hiện từ 25/10/2021 đến 25/10/2025.

Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị đã và đang tích cực giám sát chương trình nêu trên do VinFast thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi cho người tiêu dùng trong quá trình thu hồi sản phẩm./.