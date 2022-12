(TBTCO) - Tính đến hết ngày 15/12/2022, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 420.192 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán, bằng 100% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nỗ lực rất lớn của các đơn vị hải quan cả nước.

Hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể để đạt kết quả cao nhất.

Các đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN. Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, phân tích, đánh giá biến động tăng, giảm số thu từng tháng, đồng thời dự báo xu hướng, tốc độ thu những tháng cuối năm sát thực tế tại địa bàn quản lý.

Với những những giải pháp tích cực, tính đến hết ngày 15/12, toàn ngành Hải quan thu NSNN đạt 420.192 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán, bằng 100% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Nông Phi Quảng - Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), ngoài việc tích cực triển khai các nhóm giải pháp thì nguyên nhân giúp cho số thu NSNN của toàn ngành đạt khá là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) có thuế tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều nhóm, mặt hàng có kim ngạch tăng như: dầu thô, chất dẻo, hóa chất, xăng dầu, sắt thép, ô tô nguyên chiếc… Trong công tác chống buôn lậu, các đơn vị trong toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 16.031 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan; thu NSNN đạt 425,6 tỷ đồng. Đặc biệt, hải quan các địa phương có sự nỗ lực rất lớn.

Hải quan nhiều địa phương đã vượt thu ngân sách năm 2022. Ảnh: NL

Cục Hải quan Hà Nội là một trong những đơn vị vượt thu sớm. Nếu số thu năm 2019 của Cục Hải quan Hà Nội là 23.690 tỷ đồng (vượt 10,2%); năm 2020 là 23.486 tỷ đồng (vượt 0,8%) và năm 2021 là 23.983 tỷ đồng (vượt 21,7%) thì kết quả thu nộp NSNN năm 2022 tiếp tục là con số ấn tượng dự kiến khoảng 33.500 tỷ đồng (vượt gần 22%).

Hải Phòng cũng là một địa bàn có số thu hải quan tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ 2021. Năm 2022, trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thách thức, Cục Hải quan Hải Phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đưa quan hệ đối tác hải quan - DN đi vào thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Cập nhật đến ngày 5/12/2022, toàn cục đã thu đạt 115% so với chỉ tiêu được giao cả năm. Dự kiến cả năm, con số vượt chỉ tiêu sẽ còn cao hơn.

Tại khu vực miền Trung, Cục Hải quan Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 15/12/2022, đã thu nộp NSNN bằng 106,96% dự toán được giao, bằng 102,70% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,11% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh những đơn vị đạt kết quả tích cực, còn một số địa bàn vẫn đối diện với khó khăn. Đơn cử như Lạng Sơn, kim ngạch XNK giảm do phía Trung Quốc duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “Zero Covid”. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chỉ còn duy trì thông quan hàng hóa tại 4 cửa khẩu gồm: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Đến hết ngày 10/12/2022, toàn đơn vị chỉ thu nộp NSNN đạt 73,8% chỉ tiêu được giao và giảm 46,1% so với cùng kỳ năm 2021...

Triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới

Năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước được dự báo có nhiều khởi sắc, song vẫn phải đối diện với những thách thức khách quan. Dự toán thu cân đối từ XNK cũng được Quốc hội quyết định ở con số 239 nghìn tỷ đồng.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được giao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho rằng, cần tiếp tục giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia hoạt động XNK. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7 đảm bảo cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Thuế XNK tham mưu lãnh đạo Tổng cục để chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu ngay từ đầu năm 2023; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu NSNN.

Hơn 2.600 cuộc kiểm tra sau thông quan Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 2.637 cuộc, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính trên 542 tỷ đồng, đã thực thu trên 377 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Toàn ngành đã thực hiện 105 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu hơn 59,58 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 49 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan hải quan đã đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 318,08 tỷ đồng.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của DN, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các DN nợ thuế; không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2023 cao hơn thời điểm 31/12/2022.

Cùng với đó, ngành Hải quan chủ động rà soát, kiểm tra và phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực phân loại hàng hóa, xác định trị giá hay xuất xứ của hàng hóa, từ đó chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ theo quy định thực hiện truy thu, ấn định thuế, góp phần tăng thu ngân sách; tập trung phân tích, xác định dấu hiệu nghi vấn và phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, thanh tra những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chú trọng các trường hợp hàng hóa nhậu khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư, hàng hóa miễn thuế nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.