Thu ngân sách tăng sau khi triển khai xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng xăng dầu

(TBTCO) - Theo phân tích số liệu báo cáo từ các cục thuế cho thấy, tổng sản lượng xăng dầu bán lẻ qua cột bơm 3 tháng 6, 7, 8/2024 tăng 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tăng 13% so với cùng kỳ.

Sản lượng, nộp ngân sách kinh doanh xăng dầu đều tăng

Thông tin về kết quả triển khai xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế cho biết, hiện có 7.389 cửa hàng áp dụng giải pháp kết nối tự động (chiếm 45% số cửa hàng); có 8.780 cửa hàng áp dụng giải pháp máy POS/máy tính bảng (chiếm 53,6%); có 220 cửa hàng áp dụng giải pháp camera AI/thủ công (chiếm 1,4%).

Đánh giá về hiệu quả mang lại sau khi toàn bộ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu áp dụng xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, theo phân tích số liệu báo cáo từ các cục thuế cho thấy tổng sản lượng xăng dầu bán lẻ qua cột bơm 3 tháng 6, 7, 8/2024 tăng 14% so với cùng kỳ.

Sau thời gian áp dụng xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, sản lượng kinh doanh xăng dầu và số nộp ngân sách của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều tăng. Ảnh: A. Quân

Trong đó, sản lượng xăng dầu bán lẻ qua các cửa hàng áp dụng giải pháp kết nối tự động tăng 15% so với cùng kỳ; sản lượng bán lẻ qua các cửa hàng áp dụng giải pháp máy POS/máy tính bảng tăng 10% so với cùng kỳ; sản lượng bán qua cửa hàng áp dụng giải pháp thủ công giảm 8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tăng 13% so với cùng kỳ.

Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát việc xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế cho biết, trong 3 tháng từ tháng 6 tới tháng 8/2024, có 47/63 cục thuế đã thực hiện 5.002 lượt kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, phần lớn không phát hiện vi phạm.

PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính) khẳng định, việc thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán lẻ xăng dầu đã mang lại lợi ích to lớn cho cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện xuất HĐĐT từng lần bán hàng, cũng như kết nối với cơ quan thuế sẽ cơ bản thay đổi cơ chế quản lý của thị trường xăng dầu. HĐĐT giúp tăng tính chính xác và minh bạch trong quản lý kế toán, các doanh nghiệp có thể tự động ghi nhận và lưu trữ thông tin về giao dịch một cách chính xác và hiệu quả, giúp quản lý và kiểm soát chi phí nhiên liệu hiệu quả hơn.

Để tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế về HĐĐT trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn yêu cầu Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung và việc thực hiện HĐĐT từng lần bán hàng kết nối với cơ quan thuế theo quy định.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra thuế đối với người nộp thuế liên quan trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Trường hợp phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu phạm tội cụ thể về thuế, hóa đơn thì củng cố hồ sơ, kiến nghị khởi tố chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định…

Bà Nguyễn Thị Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh cho biết, sau khi triển khai thành công đến 100% cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng, cơ quan thuế thường xuyên nắm bắt, trao đổi, lắng nghe để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đã đăng ký nhưng không áp dụng.

Tiếp nhận và xử lý là 9,6 tỷ hóa đơn điện tử

Thông tin về kết quả triển khai HĐĐT, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tính từ khi triển khai đến hết ngày 19/8/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý là 9,6 tỷ hóa đơn, trong đó hóa đơn có mã là 2,4 tỷ hóa đơn; hóa đơn không mã là 6,4 tỷ hóa đơn; hóa đơn từng lần phát sinh và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là 0,8 tỷ hóa đơn.

Thông tin thêm về kết quả triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng năm 2024, Tổng cục Thuế đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, giao chỉ tiêu năm 2024 và tham mưu Bộ Tài chính ban hành các văn bản gửi đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Tren 40.000 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: TL

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có 51 cơ quan thuế tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, có 27 UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo; còn 12 đơn vị chưa tham mưu thành lập ban chỉ đạo triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm 2024, đã có 40.867 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 85,8% kế hoạch năm 2024 với số lượng hóa đơn đã sử dụng là 684 triệu hóa đơn.

Có 38/63 cục thuế có tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2024 trên tỷ lệ chung toàn quốc (đạt 85,8%); có 25/63 đơn vị có tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ chung toàn quốc, trong đó có 6 đơn vị có tỷ lệ đạt thấp dưới 60% là: TP. Hồ Chí Minh 35,9%, Bắc Kạn 53,3%, Cần Thơ 40,2%, Lai Châu 51,9%, Lạng Sơn 37,7%, Vĩnh Phúc 54,7%.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 8/2024, đã có 81.221 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 44 % số cơ sở kinh doanh theo dữ liệu hệ thống TMS có ngành nghề kinh doanh chính thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn đã xuất là 816,7 triệu hóa đơn.

Có 42/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc (44%); 21/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp hơn tỷ lệ chung toàn quốc, trong đó 10 đơn vị có tỷ lệ dưới 30% là: TP Hồ Chí Minh 23,8%, Bắc Kạn 18,5%, Bắc Ninh 25,7%, Bình Dương 17,8%, Hà Nam 28,4%, Lạng Sơn 24,7%, Quảng Nam 26,3%, Quảng Ngãi 29,3%, Tuyên Quang 29,3%, Vĩnh Phúc 20,2%./.