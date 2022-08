(TBTCO) - Sau nhiều năm trì hoãn, việc chính thức thực hiện thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc từ 1/8/2022 có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông quốc gia; mang lại giá trị thiết thực, tiện ích đến người dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông.

Sau 50 ngày đêm thi công không ngừng nghỉ, Tasco đã hoàn thành và đưa vào khai thác hệ thống thu phí không dừng ETC toàn bộ 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Nội Bài – Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, vượt tiến độ cam kết với Chính phủ để thu phí tự động hoàn toàn từ 1/8/2022.

Thu phí không dừng ETC bằng công nghệ RFID được thí điểm tại Việt Nam từ 2015, quá trình triển khai gặp vô vàn khó khăn, nhiều lần trì hoãn và đình trệ kéo dài. Hành lang pháp lý cho thu phí không dừng ETC dần hình thành, với Nghị Quyết 437 của Uỷ ban Thường vụ của Quốc hội, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo tiền đề phát triển và đặt ETC vào đúng vai trò và vị trí tương xứng của nó.

Thí điểm áp dụng thu phí tự động hoàn toàn đầu tiên trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào tháng 6/2022 cho kết quả đột phá, tỷ lệ thu phí ETC đạt 97%, chứng minh lợi ích vượt trội của ETC tới người dân, phương tiện lưu thông. Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký đã chỉ đạo thống nhất áp dụng thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả cao tốc từ 1/8/2022.

9h00 ngày 1/8/2022 - Thời khắc lịch sử của ngành Giao thông vận tải dừng thu phí 1 dừng MTC, vận hành thu phí không dừng ETC. Ảnh: Hồng Ngân

Tính đến trước ngày 20/7/2022, cả nước đã thực hiện lắp đặt tổng số 588 làn ETC trong thời gian 7 năm kể từ năm 2015. Trong khi đó, dự án ETC 4 tuyến cao tốc của VEC có quy mô lắp đặt 132 làn ETC, áp dụng công nghệ RFID, trên 28 trạm thu phí, trải dài 490 km của 4 tuyến cao tốc, khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Đặc biệt, tiến độ dự án yêu cầu là cực kỳ thách thức: toàn bộ công tác lắp đặt, vận hành thử, hoàn thiện KPIs – Chỉ số đánh giá của Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ trong 90 ngày. Theo đó, đây được ghi nhận là dự án có quy mô lớn nhất và tốc độ yêu cầu nhanh nhất lịch sử hệ thống thu phí tự động ETC Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống ETC của dự án còn được đánh giá là đặc biệt phức tạp do liên thông, đan cắt với nhiều tuyến đường, nhiều chính sách tính cước cùng điều chỉnh.

Ngày 31/7/2022, Tasco và VETC đã hoàn thiện lắp đặt và đưa hệ thống ETC 2 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài – Lào Cai vào khai thác, hoàn thành toàn bộ 4 tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, trước thời hạn cam kết với Chính phủ.

Quá trình thực hiện dự án diễn ra trong bối cảnh thiết bị công nghệ ngành ICT chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thiếu chip, logistic đứt gãy. Việc hoàn thành 1 dự án lớn, độ khó cao, tốc độ nhanh, Tasco và VETC đã chứng minh doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ ETC, từ thiết kế, lắp đặt đến khai thác và vận hành.

Sau nhiều năm trì hoãn, việc thực hiện áp dụng thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả cao tốc từ 1/8/2022 có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông quốc gia; mang lại giá trị thiết thực, tiện ích đến người dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông.

Riêng 4 tuyến cao tốc: Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh - Long thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nội Bài – Lào Cai có tổng lưu lượng trên 100.000 lượt xe/ngày, chiếm tỷ trọng khoảng 50% lưu lượng cao tốc của cả nước. Vượt qua khó khăn do tỷ lệ dán thẻ ETC không đồng đều giữa các khu vực, đặc biệt khu vực các tỉnh phía Nam rất thấp (dưới 65%), 4 tuyến cao tốc đều đạt kết quả tích cực trong những ngày đầu vận hành, tỷ lệ ETC tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã đạt mức 80% và 60%, và cải thiện từng ngày. Thời gian qua trạm trên làn ETC đối với xe đủ tiêu chuẩn được ghi nhận rút ngắn 6 - 7 lần so với hình thức thu phí 1 dừng.

Thành công triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ 1/8/2022 tạo bước ngoặt lịch sử cho lĩnh vực thu phí không dừng ETC Việt Nam, động lực thúc đẩy giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ vào giao thông nội đô, cảng hàng không, cảng biển, thúc đẩy văn minh và tiến bộ xã hội.

Bên cạnh đó, để cho hệ thống thu phí không dừng hoạt động hiệu quả, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương giải quyết những tồn tại hiện nay liên quan đến việc dán thẻ theo phản ánh của các cơ quan truyền thông và dư luận./.