(TBTCO) - Giải thưởng The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards của Tạp chí Tài chính quốc tế nổi tiếng The Asset vừa vinh danh thương vụ ngân hàng UOB (Singapore) giải ngân 31,5 triệu USD tín dụng xanh cho liên doanh BCG - SP Solar 1 của BCG Energy và SP Group là thương vụ năng lượng tái tạo của năm tại Việt Nam (Vietnam Renewable Energy Deal of the Year - Solar).