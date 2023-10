Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã đi vay phải làm những dự án lớn, xoay chuyển tình thế

Một vấn đề nữa cũng được Thủ tướng đề cập là về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Theo Thủ tướng, đây là những chương trình rất đúng, cần thiết nhưng do bước đầu chưa hình dung hết, quá nhiều thủ tục rườm rà, không phân cấp, nên việc triển khai chậm trễ, vướng mắc. “Chúng tôi rất đau đáu, nhưng một rừng thủ tục thì vướng là phải, do mình thôi” - Thủ tướng nói. Để giải quyết vấn đề này, vừa qua Chính phủ đã cho phép thực hiện thí điểm phân cấp trọn gói cho cấp huyện, cấp tỉnh chịu trách nhiệm điều phối. Thủ tướng đề nghị phải thí điểm ít nhất mỗi tỉnh là 1, 2 huyện, phân cấp trọn gói cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư. Trong đó quan trọng nhất là giao vốn, giao mục tiêu, quy trình, cách làm rồi đi giám sát kiểm tra. Từ thực tiễn sẽ dần điều chỉnh cho khả thi, hiệu quả, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nêu bài học từ việc sửa đổi văn bản để tháo gỡ các vướng mắc, Thủ tướng cho rằng kinh nghiệm là phải tôn trọng thực tiễn khách quan, phục vụ yêu cầu phát triển. Thực tế, không có văn bản nào bao phủ hết các góc cạnh cuộc sống, dự báo được hết mọi việc. Do đó, không ngại việc phải sửa đổi văn bản. “Phê phán cũng được, miễn là công việc suôn sẻ, người dân được hưởng thụ… Mình chưa làm được, chê là đúng, mình nhận khuyết điểm và sửa. Sợ nhất là thấy mà không sửa” - Thủ tướng chia sẻ.