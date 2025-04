(TBTCO) - Chiều 10/4, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/4/2025 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ra tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón, hội đàm, cùng họp báo chung và chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác hai nước, tổ chức tiệc chiêu đãi Thủ tướng Pedro Sánchez. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Thủ tướng Pedro Sánchez cùng Đoàn đại biểu cấp cao Tây Ban Nha; khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới.

Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Tây Ban Nha tại khu vực Đông Nam Á; nhất trí việc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhằm phát huy các tiềm năng và thế mạnh của hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, đặc biệt về đào tạo cán bộ, sỹ quan Việt Nam, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả và tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp bán dẫn, khoa học và công nghệ…

Lãnh đạo Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Tây Ban Nha trong việc thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); cũng như Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với Việt Nam.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Đoàn đã tới thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh./.