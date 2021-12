Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh phục hồi tích cực

(TBTCO) - Sau gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đã xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước phát triển kinh tế trong trạng thái mới; hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi tăng từ hơn 5% đến gần 20% trong tháng 11/2021.

Theo ghi nhận của Bộ Công thương, nhiều địa phương chủ động trao quyền lựa chọn phương án sản xuất cho doanh nghiệp theo các mô hình linh hoạt và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã rất tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gồm liên kết vùng, kết nối cung cầu, tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường…

Trong tháng 11/2021, hoạt động sản xuất, nhất là tại các tỉnh, thành phố tập trung phần lớn các hoạt động sản xuất công nghiệp quan trọng của cả nước như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội... đã có những chuyển biến tích cực.

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh phục hồi tích cực. Ảnh: TL minh họa

Tại hầu hết các địa phương, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sản xuất đã khôi phục trở lại, các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng theo các hợp đồng đã ký kết.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 11 tại nhiều địa phương đã có những dấu hiệu phục hồi nhanh so với những tháng trước. Điển hình, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 của Quảng Ninh ước tăng 19,17%; Thanh Hóa tăng 15,1%; Quảng Ngãi tăng 16,11%; Thừa Thiên Huế tăng 9,12%; Cần Thơ tăng 6,77%; Đồng Nai tăng 6,9%...đã góp phần vào sự phục hồi sản xuất công nghiệp của cả nước.

Cũng theo Bộ Công thương, các ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế cũng phục hồi và đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, trong tháng 11, ngành khai khoáng tăng trưởng 8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2020; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ./.