Tiền Giang: Tiêu hủy trên 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, thu giữ 2.300 sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ của cơ sở kinh doanh tại TP. Vinh, xử phạt theo quy định pháp luật.