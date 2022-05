TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 ước tăng 2,6%

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,1%.

Vận chuyển hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Riêng tháng 5/2022, chỉ số IIP ước tính tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 9,0% so với cùng kỳ. Dẫn đầu là ngành công nghiệp khai khoáng tăng 16,4% so với tháng trước và tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 4,0%.

Theo đó, đối với ngành công nghiệp cấp II, có 20/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ như: sản phẩm bao bì đóng gói bằng plastic tăng 55,5%; đá xây dựng các loại tăng 20,5%; quần áo các loại (trừ quần áo thể thao) tăng 9,5%; bia chai, lon tăng 8,3%; điện thương phẩm tăng 6,5%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm công nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ như: Tivi giảm 30,1%; sữa hoặc kem đặc có hoặc không có đường giảm 21,5%; sổ sách, vở, giấy và các sản phẩm bằng giấy chưa phân vào đâu giảm 16,6%; giày dép thể thao giảm 8,1%.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, chỉ số IIP bình quân tăng 2,6% trong 5 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định nỗ lực của thành phố trong chỉ đạo, điều hành kinh tế cũng như dấu hiệu tích cực của sự phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid -19./.