Hàng giả tại Saigon Square đã nhiều lần bị thu giữ, xử lý

(TBTCO) - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 5/6, về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã nhiều lần thu giữ, xử lý số lượng lớn các loại hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc tại Saigon Square.

Toàn cảnh buổi họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo đó, trong năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã chủ động kiểm tra cũng như phối hợp với Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, tập trung, kiểm tra nhiều đợt cao điểm và đã xử lý 38 vụ vi phạm tại Trung tâm thương mại Saigon Square về hành vi buôn bán hàng hoá giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng như: Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Montblanc, Lacoste… tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm đồng hồ, giày dép, túi xách, quần áo với tổng giá trị hàng hoá hơn 250 triệu đồng, xử phạt với số tiền 359 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, qua nhiều lần kiểm tra, Chi cục ghi nhận nhiều nguyên nhân khiến tiểu thương tại trung tâm thương mại Saigon Square và một số địa điểm khác vẫn tiếp tục kinh doanh hàng giả, hàng nhái bất chấp việc kiểm tra, với nhiều nguyên do.

Thứ nhất là do nhu cầu từ một số bộ phận người tiêu dùng, khách du lịch dù biết là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn mua vì giá rẻ, hoặc muốn sở hữu được sản phẩm có kiểu dáng giống hàng hiệu mà không có đủ khả năng tài chính.

Thứ hai, do lợi nhuận rất cao, hàng giả, hàng nhái thường có giá mua vào rất thấp nên dù bán thấp hơn rất nhiều so với hàng thật thì lợi nhuận do hàng giả, hàng nhái mang lại lợi nhuận lại rất cao, đủ sức hấp dẫn các tiểu thương có thể chấp nhận rủi ro khi bị phạt.

Thứ ba là rất khó khăn trong việc chứng minh và xử lý tận gốc nguồn cung của sản phẩm hàng giả, hàng nhái rất tinh vi, được vận chuyển và phân phối qua nhiều khâu trung gian. Vì vậy, việc triệt phá tận gốc các đường dây buôn bán hàng giả với số lượng lớn gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng với đó, mức phạt chưa phù hợp với tình hình thực tế, dù đã có nhiều điều chỉnh tăng mức phạt nhưng một số tiểu thương vẫn coi tiền phạt như một phần "chi phí kinh doanh”. Nếu lợi nhuận thu được từ bán hàng giả vượt xa số tiền phạt , họ sẵn sàng vi phạm để thu lợi nhuận.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai công tác hậu kiểm, giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đặc biệt, chú trọng công tác rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đại lý, các kênh phân phối, các nền tảng thương mại điện tử có nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng khẳng định, việc kiểm tra, xử lý hàng giả luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng Quản lý thị trường, do đó Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã thường xuyên tăng cường công tác quản lý địa bàn./.