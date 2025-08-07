Thị trường hàng hóa: Giá bạch kim biến động mạnh, cà phê giảm

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đồng USD suy yếu và lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đã tạo lực đẩy cho giá bạch kim bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 6/8, dao động trên mốc 1.300 USD/ounce. Trong khi đó, thị trường cà phê toàn cầu tiếp tục chịu áp lực khi nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt gia tăng.

Giá bạch kim hôm nay đảo chiều tăng 0,7% lên mức 1.339 USD/ounce. Ảnh tư liệu

Giá bạch kim biến động trên vùng 1.300 USD/ounce

Khép lại phiên giao dịch ngày 7/8, sắc xanh bao phủ thị trường kim loại trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài ở một số mặt hàng kim loại.

Trong đó, giá bạch kim đảo chiều tăng 0,7% lên mức 1.339 USD/ounce. Trước đó vào cuối tháng 7, áp lực chốt lời cùng với đà mạnh lên của đồng USD đã khiến bạch kim có chuỗi điều chỉnh giảm trong xuyên suốt 8 phiên liên tiếp, rơi khỏi vùng đỉnh cao nhất trong vòng 11 năm.

Tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cho biết lượng bạch kim nhập khẩu của nước này trong tháng 6 đạt 11,8 tấn, tương đương với khoảng 379.000 ounce - gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong quý II, Trung Quốc đã nhập khẩu 35,9 tấn bạch kim, tương đương với 1,2 triệu ounce, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê từ bộ phận nghiên cứu thuộc ngân hàng Standard Chartered, lượng nhập khẩu này liên tục cao hơn mức tiêu thụ nội địa cho thấy nhu cầu tích trữ tại Trung Quốc đang gia tăng những năm gần đây.

Thị trường cà phê trầm lắng

Nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Trong đó, giá cà phê Arabica đánh mất gần 1,8% về mức 6.468 USD/tấn, giá cà phê Robusta cũng ghi nhận mức giảm hơn 0,5% xuống mức 3.394 USD/tấn.

Số liệu mới nhất từ Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 7 đạt gần 102.000 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng thời điểm, Liên đoàn Người trồng Cà phê Quốc gia Colombia vừa công bố, xuất khẩu cà phê trong tháng 7 đạt 69.000 tấn, tăng 14,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế 10 tháng đầu niên vụ hiện tại (từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2025), tổng lượng cà phê xuất khẩu của Colombia đã lên tới 664.000 tấn, tăng 12,75% so với cùng giai đoạn niên vụ trước.

Về tình hình sản xuất, Cooxupé - hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới cho biết các thành viên đã thu hoạch khoảng 74,2% lượng Arabica chế biến tự nhiên, tương đương 4,53 triệu bao trên tổng số 6,1 triệu bao dự kiến sẽ giao trong vụ mùa năm nay. Diễn biến trên cho thấy tâm lý thị trường đang phản ứng rõ rệt trước triển vọng nguồn cung dư thừa trong ngắn hạn, gây áp lực trực tiếp lên giá cà phê và toàn bộ nhóm nguyên liệu công nghiệp.

Tại Việt Nam, thị trường cà phê nội địa vẫn đang trong trạng thái trầm lắng khi nông dân tiếp giữ hàng chờ giá tốt hơn, trong bối cảnh nhu cầu mua giảm do giá tăng cao. Tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), giá cà phê nhân xô loại FAQ ghi nhận chiều qua (6/8) dao động ở mức 102.000 - 102.500 đồng/kg nhưng lượng giao dịch thực tế rất hạn chế. Đại lý tại Ea H’leo ghi nhận thị trường hầu như im ắng, việc thu gom hàng gặp nhiều khó khăn do nông dân không vội bán. Tại Lâm Đồng, mặc dù giá cũng quanh ngưỡng 102.500 đồng/kg nhưng nguồn cung tiếp tục khan hiếm; thời tiết gần đây khá thuận lợi, không có yếu tố bất lợi tác động đến sản xuất./.