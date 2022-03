(TBTCO) - Tại buổi họp báo với doanh nghiệp do Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh chủ trì ngày 8/3/2022, các doanh nghiệp dệt may, thêu đan kiến nghị đề xuất thành lập trung tâm thời trang để định vị thương hiệu dệt may Việt Nam phát triển thị trường trong nước.