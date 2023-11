TP. Hồ Chí Minh: Dần hình thành thói quen mua sắm lấy hóa đơn

(TBTCO) - Chương trình "Hóa đơn may mắn" sau gần một năm triển khai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang ngày càng tạo ấn tượng và dần hình thành thói quen mua sắm có hóa đơn của người dân, chủ hộ kinh doanh. Điều này cho thấy nỗ lực đưa hóa đơn điện tử vào thực tế cuộc sống của cơ quan thuế bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trao thưởng cho người trúng giải chương trình Hóa đơn may mắn đợt II/2023.

Nhiều người trúng thưởng "Hóa đơn may mắn"

Sáng ngày 31/10, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" cho 14 cá nhân, hộ kinh doanh sở hữu hóa đơn phát hành trong quý II/2023 may mắn trúng giải. Đây là đợt trao giải thứ 2 trong năm được đơn vị tổ chức.

Giải Nhất đợt này (trị giá 50 triệu đồng) thuộc về hộ kinh doanh ABBY Trần Anh Dũng. 3 giải Nhì (trị giá 20 triệu đồng mỗi giải), 5 giải ba (trị giá 10 triệu đồng mỗi giải) và 5 giải khuyến khích (trị giá 5 triệu đồng mỗi giải) cũng đã tìm ra được chủ nhân may mắn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua chương trình bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn quý II/2023 quay thưởng ngày 24/8/2023 có hơn 1,68 triệu hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia dự thưởng.

Việc người mua hàng yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật không chỉ giúp người mua hàng có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị mà còn góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế do Nhà nước đề ra.

Báo cho cơ quan thếu nếu bị từ chối cấp hóa đơn Người mua hàng hóa, dịch vụ chỉ cần cung cấp thông tin mã số thuế, hoặc số CMND/CCCD/Hộ chiếu sẽ nhận được HĐĐT ngay khi thanh toán là có thể tham gia dự thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" của ngành Thuế... Trường hợp gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn, hoặc người bán từ chối cung cấp hóa đơn thì người mua hàng có thể phản ánh thông tin đến cơ quan thuế để được hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Bên cạnh đó, với việc lập hóa đơn khi mua hàng, người tiêu dùng cũng sẽ đảm bảo được quyền lợi của bản thân khi xuất hiện các vấn đề trong giao dịch thương mại như: bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa...

Ngoài ra, việc xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng giúp người bán có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh một khi người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình.

"Chúng tôi kỳ vọng qua chương trình Hóa đơn may mắn sẽ có thêm nhiều cá nhân khi giao dịch mua bán yêu cầu người bán hàng cung cấp hóa đơn dịch vụ, từ đó thúc đẩy người bán hàng buộc phải xuất hóa đơn mỗi khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Đây cũng là mục tiêu của đề án, với hy vọng là sau khi triển khai đầy đủ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, sẽ có thêm nhiều cá nhân trúng giải thưởng của chương trình’’ - ông Dũng nói.

Kết nối hóa đơn điện tử với máy tính tiền

Song song với chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm đưa việc sử dụng hóa đơn vào thực tế cuộc sống, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đồng thời triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở kinh doanh có mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng trên toàn địa bàn. Số lượng triển khai giai đoạn 2 là 6.674 người nộp thuế, trong đó có 5.281 doanh nghiệp và 1.393 hộ kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người nộp thuế (NNT) thuộc đối tượng phải triển khai để bổ sung vào kế hoạch. Theo chia sẻ của lãnh đạo đơn vị, các hoạt động triển khai tính đến thời điểm hiện tại về cơ bản đã đạt được mục tiêu đối với các đơn vị cơ sở kinh doanh ăn uống.

Thực tế cho thấy, HĐĐT kết nối máy tính tiền có các lợi ích thiết thực như giúp người mua và người bán dễ dàng tra cứu và đối chiếu, kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin về hóa đơn người bán gửi cơ quan thuế; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy; giảm thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn; giảm chi phí liên quan tới việc gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn và giảm rủi ro về việc mất hóa đơn…

Việc kết hối HĐĐT với máy tính tiền còn mang lại vô số điều tiện lợi như: giúp người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; giúp NNT chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị nếu được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế; không cần có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế...

‘‘Điểm lợi nữa là NNT kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều mô hình kinh doanh có thể sử dụng nhiều hình thức HĐĐT nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định’’ - ông Dũng nhấn mạnh.

ÔNG NGUYỄN HỮU TÂM - CHỦ CỬA HÀNG MẮT KÍNH LYYS STORE (PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH:

Tạo thói quen mua bán có hóa đơn

Ông Nguyễn Hữu Tâm

Khi nhận được thông tin trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tôi khá bất ngờ và không nghĩ ngành thuế lại có chương trình trả thưởng, khuyến khích việc mua bán có hóa đơn đối với các hộ kinh doanh.

Để tránh các chiêu trò lừa đảo tràn lan trên mạng như hiện nay, tôi liên hệ với công ty cung cấp hóa đơn để xác định hóa đơn có phải do công ty xuất không, rồi hàng hóa chứng từ có đúng với nội dung hóa đơn không, liên hệ với cán bộ thuế phụ trách địa bàn về chương hóa đơn may mắn có phải là chương trình của cơ quan thuế hay không… sau đó tôi mới cung cấp thông tin cá nhân cho bên chương trình để có thể nhận giải.

Tôi mong ngành thuế sẽ tăng cường tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi hơn cho đông đảo người dân, hộ kinh doanh biết rõ về chương trình, bởi đây là sẽ là giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy cũng như tạo thói quen giao dịch có hóa đơn của người dân và các hộ kinh doanh.

ÔNG NGUYỄN ĐỨC DŨNG - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TADU:

Tăng giá trị giải thưởng Hóa đơn may mắn

Ông Nguyễn Đức Dũng

Chương trình "Hóa đơn may mắn" có ý nghĩa rất lớn trong kích cầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng việc được cấp và giữ HĐĐT, góp phần thúc đẩy việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương có trên 10 triệu dân, với số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh chiếm khoảng 30% cả nước, nên thực tế phát sinh nhu cầu sử dụng, phát hành số lượng HĐĐT cũng rất lớn.

Do đó, để chương trình Hóa đơn may mắn có thể lan tỏa rộng khắp, ngành Thuế nên nghiên cứu tăng quy mô cũng như giá trị giải thưởng chương trình nhằm tạo sự khác biệt, thu hút sự chú ý hơn so với nhiều tỉnh, thành khác.

Song song đó là tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp thấy rõ lợi ích HĐĐT, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, như tổ chức những buổi chia sẻ hoặc phổ cập kiến thức về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền dưới hình thức online trên các nền tảng mạng xã hội để người tiêu dùng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận./.