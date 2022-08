TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp ''giữ chân'' cán bộ, công chức, viên chức

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ có thể do các chính sách đãi ngộ tiền lương hiện tại chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống cũng như chưa đủ sức để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm làm việc, cống hiến, nhất là trong bối cảnh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công đang đưa ra các chế độ đãi ngộ tiền lương rất hấp dẫn và do có sự cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ khu vực công.