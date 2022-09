TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tỷ trọng 25% trong GRDP

(TBTCO) - Chiều ngày 6/9, UBND TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025. Việc ký kết thoả thuận nhằm phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số của thành phố chiếm tỷ trọng 25% trong GRDP.

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Gia Cư

6 nội dung của thỏa thuận hợp tác

Với ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025”, VNPT và UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp triển khai hợp tác, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số, góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hai bên cũng đã thông qua 6 nội dung chính của thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên phối hợp triển khai hợp tác, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho TP. Hồ Chí Minh.

Hợp tác phát triển chính quyền số, bao gồm: hợp tác, phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh, trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh, các hệ thống tương tác, cung cấp dịch vụ giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền trên môi trường số.

Hợp tác phát triển kinh tế số: hợp tác, tư vấn công nghệ trong chuyển đổi số cho các doanh nghiệp công nghệ số, cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể; hợp tác, cung cấp chính sách, gói dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin ưu đãi cho đối tượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tư vấn các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số.

Mục tiêu xây dựng đô thị thông minh cho TP. Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển. Ảnh: Gia Cư

Hợp tác phát triển xã hội số: phối hợp, tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin - viễn thông; đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp của thành phố.

Hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch và định hướng của TP. Hồ Chí Minh.

Hợp tác trong chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực: giáo dục, y tế, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giao thông, tài nguyên môi trường, nội vụ.

Thúc đẩy số các ngành kinh tế mũi nhọn

Trong lĩnh vực kinh tế số, VNPT sẽ tham gia triển khai các giải pháp để thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn của TP. Hồ Chí Minh như thương mại, logictic, giao thông vận tải. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng 4G, 5G tạo nền móng sẵn sàng cho việc chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế của thành phố

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT - ông Tô Dũng Thái khẳng định, với nhiều kinh nghiệm đã triển khai thành công các dự án lớn của Chính phủ, bộ ngành, địa phương, VNPT có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để hợp tác hiệu quả với TP. Hồ Chí Minh về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2022-2025 và trong thời gian tiếp theo sẽ xây dựng, triển khai các hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh cho chính quyền số từ thành phố đến các quận huyện, TP. Thủ Đức.

Đối với xã hội số, VNPT sẽ phối hợp với TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi số và phát triển toàn diện hơn nữa, hướng đến kế thừa kết quả của dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối các nền tảng số khác trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp lao động việc làm và an sinh xã hội.

“Những nội dung cơ sở dữ liệu về đất đai, dân cư, y tế, giáo dục là một trong những nền tảng rất quan trọng để giúp cho thành phố chuyển đổi trong việc điều hành chính quyền, là một trung tâm kinh tế xã hội. Thông qua thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay, VNPT sẽ thúc đẩy cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, qua đó nâng cao hiệu quả và kinh doanh tốt hơn” - ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng giám đốc VNPT nói thêm.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, luôn đồng hành với đơn vị trong thực hiện chuyển đổi số. Ảnh: Gia Cư

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao sự đồng hành của VNPT với TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng thời gian phòng chống dịch, doanh nghiệp đã hỗ trợ các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Trong 6 nội dung ký kết giữa hai bên rất phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển thành phố như phấn đấu đến năm 2025 điều hành hệ thống chính quyền, hệ thống chính trị trên nền tảng số, quản lý cơ bản về dân cư, đất đai, nhà ở trên nền tảng số. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số của thành phố chiếm tỷ trọng 25% trong GRDP” - ông Phan Văn Mãi nói.