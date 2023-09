TP. Hồ Chí Minh: Tạo động lực giữ đà tăng trưởng trong quý IV

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng năm 2023, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và khó khăn kinh tế trong nước, thành phố vẫn duy trì mục tiêu ngăn chặn đà suy thoái, duy trì tốc độ tăng trưởng. Từ nền tảng tăng trưởng các quý đầu năm với nhiều điểm sáng được ghi nhận, kỳ vọng tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho quý IV và cả năm 2023.

Một góc trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Nhiều điểm sáng

Theo đánh giá của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 4,57% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2023 ước đạt gần 872.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh duy trì mức tăng khá ổn định khi tổng doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 125.288 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này có tác động lan tỏa lớn tới nhiều ngành dịch vụ thị trường như vận tải, lưu trú ăn uống, lữ hành, hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí...

Cùng với đó, thị trường tiền tệ cũng có dấu hiệu tích cực với lãi suất cho vay hợp lý, hạn mức tín dụng tăng đã và đang kích thích doanh nghiệp vay vốn, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó kích thích tăng trưởng tín dụng.

Đến hết tháng 9, thành phố ước giải ngân đầu tư công đạt khoảng 22.579,5 tỷ đồng, đạt 33% so với kế hoạch vốn thành phố giao và đạt 32% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy chưa đạt mục tiêu đặt ra nhưng TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân tăng 100% so với cùng kỳ (9 tháng 2022 giải ngân đạt 11.265,2 tỷ đồng).

Cũng theo đánh giá của Cục Thống kê, TP.Hồ Chí Minh hiện đang đứng vị trí thứ 2 cả nước về xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI, dẫn đầu về chỉ số phát triển hạ tầng số, đi đầu trong cải cách thể chế và triển khai chính quyền số. Tỷ trọng GRDP kinh tế số trên 18,66% và xếp thứ 7 trên cả nước.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh, từ tháng 4 đến nay, một số động lực tăng trưởng kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc và tiếp tục giữ được đà phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp của TP.Hồ Chí Minh tăng nhẹ, phù hợp với mức cải thiện hàng tháng.

Đáng chú ý, ngành du lịch duy trì mức tăng khá ổn định, sẽ có tác động lan tỏa lớn tới nhiều ngành dịch vụ thị trường như vận tải, lưu trú ăn uống, lữ hành, hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí... Bên cạnh đó, tiêu dùng hàng hóa giữ đà tăng trưởng và khởi sắc hơn qua các quý, kỳ vọng các tháng cuối năm sẽ tiếp tục giữ đà, do tác động từ việc tăng lương cơ sở.

Giữ đà tăng trưởng

UBND TP. Hồ Chí Minh nhận định, trong những tháng cuối năm 2023, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn như khả năng chống chịu của doanh nghiệp bị suy giảm sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid -19; các vấn đề về tài chính như khả năng tiếp cận vốn vay, khả năng hấp thụ vốn và đáp ứng điều kiện vay vốn của doanh nghiệp còn ở mức thấp. Cùng với đó, chi phí sản xuất đầu vào vẫn ở mức cao trong khi thị trường đầu ra khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm; thị trường lao động gặp khó khăn khi doanh nghiệp phải giảm giờ làm, giảm lương, cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng sản xuất trong nước và xuất khẩu ...

Bên cạnh đó, do áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn kéo dài cho đến cuối năm, không kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi trở lại mức tăng trưởng mạnh như những năm trước. Thị trường bất động sản nhìn chung đã ấm lên song cũng có những bất cập cần lưu ý là sự mất cân đối về nguồn cung.

Tình hình xuất nhập khẩu của TP.Hồ Chí Minh vẫn chịu tác động tiêu cực từ khó khăn của nền kinh tế thế giới do tổng cầu giảm mạnh tại một số thị trường đối tác chủ lực, kéo theo giá các mặt hàng xuất nhập khẩu giảm .

Đặc biệt, mặc dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, nhưng tốc độ giải ngân chưa đạt như kỳ vọng do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, thiếu sự phối hợp đồng bộ của các bên có liên quan; vẫn còn tình trạng một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong việc theo dõi, kiểm tra, làm phát sinh khối lượng, hạng mục. Thêm vào đó, đầu tư từ khu vực tư nhân còn khá thấp.

Cũng theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh, kịch bản đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 là 7,5% của thành phố là cả một thách thức lớn trong các tháng cuối năm 2023. Tùy thuộc vào diễn biến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sự nỗ lực và hiệu quả thực thi công vụ của thành phố mà các kịch bản sẽ diễn ra.

Trên cơ sở nhận định, đánh giá, phân tích tình hình, Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đặt ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2023 là 6,08%, 6,47% và 7,46%. Tuy nhiên, với bối cảnh kinh tế toàn cầu và cả nước như hiện nay, nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế thành phố sẽ rơi vào kịch bản 6,08%.

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều chương trình bán hàng ưu đãi để kích cầu tiêu dùng. Ảnh: Sơn Nam

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian còn lại của năm, UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết 98 theo kế hoạch dự kiến; tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công; kích cầu tiêu dùng nội địa; phục hồi niềm tin doanh nghiệp thông qua cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh cũng sẽ chuẩn bị các kịch bản về an sinh xã hội và xem kinh tế xanh - chuyển đổi xanh, kinh tế số trở thành một năng lực cạnh tranh mới của kinh tế thành phố.

Thành phố cũng sẽ quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất; kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công. Bên cạnh đó, tiếp tục kích cầu tiêu dùng nội địa; liên kết giữa kích cầu thương mại và kích cầu du lịch, liên kết giữa các ngành để tạo sức mạnh bền vững; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm phục hồi niềm tin của doanh nghiệp./.