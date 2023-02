TP. Hồ Chí Minh: Tích cực triển khai đưa hóa đơn điện tử từ máy tính tiền vào cuộc sống

Thêm nhiều người trúng thưởng "hóa đơn may mắn" Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức quay số chương trình “Hóa đơn may mắn” đợt 2 của kỳ mở thưởng quý III và quý IV/2022. Theo đó, hàng chục tổ chức, cá nhân đã may mắn trúng giải, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 310 triệu đồng. Trước đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức quay số ngẫu nhiên cho dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong quý II/2022 vào tháng 11/2022, chọn được 59 giải thưởng từ 14 cá nhân và 45 tổ chức với tổng giá trị giải thưởng lên đến 155 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng mỗi quý gồm 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 50 giải khuyến khích mỗi giả trị giá 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế sẽ tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” theo quý, thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát để đảm bảo tính minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Các cá nhân và hộ kinh doanh khi mua hàng hóa, dịch vụ và nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị của chương trình. Hiện tại, ngành Thuế đang nỗ lực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế đối với 8 nhóm ngành nghề thương mại, dịch vụ, bán lẻ hàng tiêu dùng theo quy định tại Điều 8, Thông tư 78/2021 của Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng... người mua đều nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. ‘‘Việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm tuyên truyền, khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và nhất là hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo Luật Quản lý thuế. Qua đó vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế’’ - ông Nguyễn Tiến Dũng nói.