Kiên Giang: Phát hiện, xử lý 60 tấn đường vi phạm nhãn mác xuất xứ

(TBTCO) - Qua kiểm tra phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Công ty An Khang) vận chuyển trái phép hơn 253 nghìn bao thuốc lá, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I (Chi cục Hải quan khu vực II) đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” Công ty An Khang và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.