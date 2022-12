TP.Hồ Chí Minh: 23.000 sổ đỏ được cấp cho người dân trong năm 2022

(TBTCO) - Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều kết quả tích cực; trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,03% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 16,44% so với cùng kỳ.