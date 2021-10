TP.Hồ Chí Minh: Đồng loạt tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh có 1,8 triệu trẻ từ 5-18 tuổi. Người dân sẽ giảm bớt lo lắng khi thành phố triển khai đồng loạt tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho con em mình trước khi dự kiến mở lại trường học vào tháng 1/2022.

Tiêm vắc - xin ngừa Covid -19 cho học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, hôm nay 28/10, các quận huyện và TP. Thủ Đức sẽ tổ chức tiêm vắc- xin phòng Covid -19 đại trà cho trẻ dưới 18 tuổi.

Theo đó, thành phố sẽ đồng loạt triển khai tại hầu hết các điểm tiêm vắc-xin cho trẻ trên địa bàn và ưu tiên tiêm trước đối với độ tuổi từ 16 - 17 tuổi. Dự kiến từ tháng 10 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12-18 tuổi, sau đó dần mở rộng ra các đối tượng khác ở lứa tuổi thấp hơn.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, chỉ đơn vị nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành y tế mới được triển khai tiêm chủng cho các em, còn ngược lại sẽ không được tổ chức tiêm cho đến khi đảm bảo an toàn thực sự.

Riêng tại quận Gò Vấp, việc tiêm vắc - xin cho trẻ sẽ không được thực hiện đúng như kế hoạch vì quận đang có lịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho người lớn. Dự kiến ngày 29/10, việc tiêm vắc - xin phòng Covid -19 cho trẻ em sẽ được triển khai.

Trong ngày 27/10, thành phố đã chính thức triển khai tiêm vắc - xin phòng Covid -19 cho trẻ tại huyện Củ Chi và quận 1. Cụ thể, huyện Củ Chi đã tiêm cho 1.428 học sinh trên tổng số 1.436 học sinh đến tiêm. Có 8 trường hợp hoãn tiêm, trong đó có 3 trường hợp mắc Covid -19 trong 6 tháng trước, 4 trường hợp bệnh nền và 1 trường hợp có tiền sử phản vệ.

Còn tại quận 1 đã tiêm cho 260 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trên tổng số 262 học sinh đến tiêm. Có 2 trường hợp hoãn tiêm do mắc Covid -19 trong 6 tháng trước. Các điểm tiêm trong ngày diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch Covid -19./.