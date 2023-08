Triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm nhờ phối hợp với bưu điện

(TBTCO) - Chiều ngày 14/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Công an tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì Hội nghị.