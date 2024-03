(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc và Hong Kong là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 75 triệu USD, tương ứng chiếm 29% tổng trị giá xuất khẩu cá tra.

Chế biến cá tra Việt Nam. Ảnh: TL

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2024 kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt hơn 90 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lũy kế xuất khẩu (XK) cá tra tính đến hết tháng 2/2024 sang các thị trường vẫn tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 255 triệu USD. Sự gia tăng này chủ yếu là do giá trị XK trong tháng 1/2024 tăng kỷ lục khi nhiều thị trường tăng cường nhập khẩu để tích trữ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Về thị trường, Trung Quốc và Hong Kong vẫn là nhà nhập khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam với 23 triệu USD được tiêu thụ trong tháng 2/2024, giảm 65% so với tháng 2/2023. Hai tháng đầu năm nay, giá trị XK cá tra sang thị trường này đạt 75 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 2/2024, công ty CP Thủy sản Trường Giang là nhà XK lớn nhất của Việt Nam XK sang thị trường này.

Tháng 2/2024, Mỹ NK 16 triệu USD cá tra từ Việt Nam, giảm 8% so với tháng 2/2023. Lũy kế XK cá tra sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm nay đạt 34 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ kim ngạch tháng trước đó tăng gần gấp đôi.

Kim ngạch XK cá tra sang khối thị trường thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong 2 tháng đầu năm nay vượt Mỹ và trở thành thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cá tra Việt Nam với 37 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang khối châu Âu cũng đạt 21 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2023; xuất khẩu sang Brazil đạt 20 triệu USD, tăng 42%./.