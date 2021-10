Vốn ngoại có ra đi? Không chỉ nỗ lực đón “đại bàng” từ nước Mỹ, Việt Nam nỗ lực trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh để đón đại bàng từ bốn phương. Hội nghị của Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đưa ra danh sách 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới, trong đó có tên Việt Nam. Trong nửa năm qua, bởi sự càn quét của đại dịch, số lượng dự án FDI cấp mới và điều chỉnh góp vốn mua cổ phần ở Việt Nam đều giảm. Việt Nam đứng trước nguy cơ ra đi dòng vốn FDI. Dẫu vậy, trước khi quyết định rời khỏi Việt Nam, doanh nghiệp ngoại hẳn sẽ cân nhắc rất kỹ và một trong những điều lưu luyến họ, là hình ảnh những lãnh đạo Việt Nam tận tâm, tỉ mỉ mà họ đã được nghe, được thấy từ câu chuyện về chiếc giày Nike hay từ cái tên Pfizer. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), dòng vốn FDI vào Việt Nam đang chậm lại do cú sốc Covid-19, nhưng đó cũng là xu hướng chung đang diễn ra ở các quốc gia có dịch bệnh trên toàn cầu. WB không cho rằng FDI có xu hướng dịch chuyển ra ngoài Việt Nam. Mới đây, tờ báo kinh tế hàng đầu của Australia - The Australia Financial Review (AFR) - đánh giá, dù Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam nhưng không làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào quốc gia này.