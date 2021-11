Tường An tăng cường sản xuất phục vụ Tết 2022, dự kiến sản lượng tăng 30%

(TBTCO) - Trở lại với thị trường Tết Nhâm Dần 2022, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC, sàn HOSE) tiếp tục chủ động triển khai sản xuất sản lượng lớn dầu ăn phục vụ nhu cầu tiêu thụ cao của người tiêu dùng cả nước trong dịp Tết Nguyên đán, đặt kế hoạch sản lượng tăng 30% so với cùng kỳ.

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, người Việt đã trải qua 2 năm với hàng loạt xáo trộn về kinh tế, xã hội, kéo theo đó là những thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng. Tết 2022 đang cận kề, và được dự đoán là một cái tết “khác thường” bởi người tiêu dùng đã trải qua một năm biến động về cả “túi tiền” lẫn thói quen sinh hoạt thường ngày.

Quý 4 và Tết Nguyên đán là mùa vụ cao điểm nhất trong năm của ngành hàng dầu ăn

Theo báo cáo của Kantar WorldPanel, chi tiêu FMCG cho tiêu dùng tại nhà tăng trưởng tốt trong dịp Tết 2021 với mức chi tiêu gấp 2 & 3 so với ngày thường lần lượt ở thành thị 4 thành phố và nông thôn. Trong đó, khu vực thành thị 4 thành phố chính có xu hướng mua sắm tết sớm hơn với mức tăng trưởng 3% và khu vực nông thôn tăng 6% so với Tết 2020. Giá trị quà biếu đóng góp phần lớn cho sự tăng trưởng ở khu vực nông thôn. Mặt khác, theo một khảo sát của TikTok với 548 người dùng tại Việt Nam vào tháng 7/2021, Covid-19 có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngày tết nhưng người Việt vẫn sẽ tiếp tục đón tết theo cách riêng của mình. 99% người dùng TikTok chia sẻ rằng, họ có nhu cầu mua sắm và trao quà vào dịp Tết 2022.

Với ngành dầu, dung lượng thị trường trong quý IV và Tết Nguyên đán rơi vào khoảng 4.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu đo lường bán lẻ Nielsen 2020, quý IV và Tết Nguyên đán là mùa vụ cao điểm nhất trong năm của ngành hàng dầu ăn hộ gia đình, giúp các doanh nghiệp có thể tạo ra bứt phá. Riêng đối với Tường An, 2020 là năm ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu ở các sản phẩm trong phân khúc trung & cao cấp. Thị phần của TAC năm 2020 cũng đã tăng đáng kể và chiếm 21% thị phần giá trị, tăng trưởng 13%. Trong đó, ghi nhận Kênh truyền thống +14%, Kênh hiện đại tăng trưởng +16% (Theo báo cáo đo lường bán lẻ Nielsen Việt Nam 2020, Tổng thành thị, phân khúc dầu ăn hộ gia đình).

Là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dầu ăn với thị phần đứng thứ 2 tại Việt Nam, Tường An sớm dự báo và chủ động trong việc sản xuất, điều phối nguồn nguyên liệu nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn bán hàng phục vụ thị trường tết. Theo đó, Tường An ưu tiên phát triển đồng đều cả 3 phân khúc phổ thông, trung và cao cấp tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, đặt mục tiêu sản lượng tăng 30% so với Tết 2021.

Thị phần của Tường An năm 2020 đã tăng đáng kể và chiếm 21% giá trị

Nhận định về thị trường và xu hướng tiêu dùng trong tết năm nay, ông Bùi Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An cho biết, 2021 là một năm với nhiều sự kiện đáng nhớ bởi tác động bởi làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 và tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội và kinh tế. Giá cả thế giới biến động dẫn tới Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng gây khó khăn trong chi tiêu. Với những khó khăn đó, quà Tết 2022 có lẽ sẽ không còn nhiều những món quà hào nhoáng mà sẽ là những món quà ý nghĩa đem lại sự bình an, mang tính thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương và tấm lòng của người tặng.

"Dầu ăn là một trong những sản phẩm thiết yếu được sử dụng hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi đã mạnh dạn lên kế hoạch sản xuất sản lượng lớn dầu ăn phục vụ nhu cầu vừa làm quà tặng ý nghĩa, vừa làm nguyên liệu chế biến quen thuộc cho gia đình trong dịp Tết 2022. Chúng tôi đã chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất từ đầu tháng 10/2021 để cung ứng đủ nguồn hàng cho các khối doanh nghiệp cùng 450.000 điểm bán của Tường An trên toàn quốc. Dự kiến sản lượng dầu ăn được tung ra thị trường Tết năm nay sẽ tăng 30% so với cùng kỳ". Ông Bùi Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO

Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu mua sắm, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán 2022 cùng mục tiêu tiếp tục lan tỏa thông điệp “Tết có Tường An - Cát Tường An Khang” lần thứ 2, Tường An cho ra mắt bộ sản phẩm quà Tết năm 2022 lấy cảm hứng từ sức sống tươi mới của mùa xuân, thay lời chúc Cát tường và Bình an mà thương hiệu Tường An muốn nhắn gửi đến quý khách hàng trong giai đoạn bình thường mới.

Mang thông điệp ý nghĩa, bộ quà tặng được chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế bao bì bắt mắt, chứa đựng những lời chúc ý nghĩa – Tết An Khang (Dòng sản phẩm thượng hạng - Tường An Premium) và Tết Cát Tường (Dòng sản phẩm danh tiếng - Tường An CookingOil Nutri Plus, Dòng sản phẩm thế hệ mới - Tường An Marvela).

Các sản phẩm dầu ăn Tường An có nguồn nguyên liệu nhập khẩu được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khép kín, chặt chẽ từ khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào, đến khâu thành phẩm cuối cùng để cho ra những sản phẩm tối ưu nhất theo công nghệ châu Âu, hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) và tiêu chuẩn GMP – HACCP, bổ sung thêm nhiều vi chất dinh dưỡng có lợi sức khỏe như: Vitamin A; DHA…

Hiện công ty đã tiếp nhận nhiều đơn hàng từ khối doanh nghiệp, cơ quan khắp cả nước để chuẩn bị kế hoạch quà biếu tặng nhân viên và đối tác dịp Tết Nguyên đán.