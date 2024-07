Tỷ giá hôm nay (10/7): Tỷ giá USD trong nước giảm nhẹ, thế giới tiếp tục tăng

(TBTCO) - Sáng 10/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.242 VND/USD – giảm 1 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,12 điểm – tăng 0,12% so với giao dịch ngày 9/7.

Tỷ giá hôm nay (10/7): Tỷ giá USD trong nước giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.934 VND/Euro - 27.559 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.204 VND/USD và bán ra là 25.454 VND/USD giảm 1 VND. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.748 – 25.808 VND/USD giảm 45 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 8/7.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.204 VND 25.454 VND Vietinbank 25.135 VND 25.455 VND BIDV 25.234 VND 25.454 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.834 VND 28.305 VND Vietinbank 26.628 VND 28.128 VND BIDV 27.008 VND 28.276 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 153,35 VND 162,3 VND Vietinbank 153,54 VND 163,24 VND BIDV 153,99 VND 162,01 VND

Diễn biến thị trường thế giới

DXY, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,12 điểm – tăng 0,12% so với giao dịch ngày 9/7.

Đồng USD tăng giá vào hôm nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ông Jerome Powell thừa nhận lạm phát đã có tiến triển, nhưng không đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sắp cắt giảm lãi suất.

DXY so với đồng Euro, Bảng Anh, Yên Nhật và 3 đối thủ lớn khác, đã tăng 0,12% ở mức 105,12. Chỉ số này đã giảm xuống còn 104,8 vào thứ Hai (giờ Mỹ), mức thấp nhất kể từ ngày 13/6.

Tại các thị trường tiền tệ khác, đồng Euro giảm sau những biến động mạnh hồi đầu tuần.

Đồng tiền chung châu Âu chốt phiên giao dịch đã giảm 0,11%, xuống mức 1,081 USD. Đồng tiền này đã đạt mức 1,0845 USD vào ngày 8/7, mức cao nhất kể từ ngày 12/6.

Đồng USD tăng 0,29% lên 161,27 Yên Nhật. Đồng USD đang giữ dưới mức cao nhất trong 38 năm là 161,96 đạt được vào tuần trước.

Trong khi đó, Bảng Anh giảm 0,09% xuống còn 1,2794 USD./.