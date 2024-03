(TBTCO) - Sáng 12/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ ở mức 23,955 VND/USD - giảm 17 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index ở mức 102,94 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 12/3.

Đồng USD tăng sau dữ liệu lạm phát ổn định. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,102 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,102 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,102 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,873 VND/Euro – 27,491 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,430 và mức bán ra là 24,800 = tăng 10 VND so với phiên giao dịch ngày 12/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua –bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,359 – 25,591 VND/USD giảm 218 VND ở chiều mua và 42 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 12/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,430 VND 24,800 VND Vietinbank 24,390 VND 24,850 VND BIDV 24,485 VND 24,795 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,230 VND 27,669 VND Vietinbank 26,064 VND 27,564 VND BIDV 26,451 VND 27,687 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 162.71 VND 172.22 VND Vietinbank 162.69 VND 172.39 VND BIDV 162.77 VND 171.51 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 102,94 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 12/3.

So với đồng Yen, đồng USD tăng 0,5% ở mức 147,66. Đồng Yen giảm sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đưa ra đánh giá hơi ảm đạm hơn về nền kinh tế nước này so với hồi tháng 1, trong khi Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki cho biết Nhật Bản chưa đến giai đoạn có thể tuyên bố giảm phát đã bị đánh bại.

Biến động ngụ ý trong một tuần đối với đồng USD/Yen, thước đo kỳ vọng về sự dao động giá trong cặp tiền tệ, đã tăng lên 12,115% vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ tháng 12 và cuối cùng là 10,877.

Ở những nơi khác, đồng Euro không đổi ở mức 1,0925 USD, sau khi đạt mức cao nhất gần hai tháng vào tuần trước./.